Grecia paga sus deudas al FMI y el BCE

El Banco Central Europeo (BCE) confirmó a través de un portavoz que Grecia ha saldado su pago con la entidad monetaria, a la que tenía que pagar 4.200 millones de euros.

"El Banco Central Europeo confirma que ha sido pagado" en relación con el reembolso griego, dijo un portavoz de la entidad monetaria. Grecia tenía que pagar este martes al BCE 4.200 millones de euros por los bonos soberanos que la entidad monetaria compró mediante el primer programa de compra de deuda soberana y que vencían el martes.

De esta cantidad, 3.500 millones de euros corresponden al capital principal de los bonos y 700 millones de euros al pago de intereses. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también informó de que Grecia ha saldado su deuda de 2.000 millones de euros y ya no se encuentra "en mora" con el organismo, tras haber incurrido en el primer impago de un país avanzado en la historia de la institución financiera a finales de junio.

Previamente la Comisión Europea (CE) desembolsó hoy los 7.160 millones de euros que forman la financiación de urgencia concedida a Grecia para que afronte sus compromisos inminentes, con el FMI y con el BCE.

Los bancos griegos abrieron de nuevo, tras permanecer cerrados desde el 29 de junio, después de que el BCE aumentara los préstamos de emergencia.

El consejo de gobierno del BCE decidió el pasado jueves aumentar en 900 millones de euros, hasta 89.500 millones, el máximo de la provisión de liquidez de emergencia durante una semana para los bancos griegos porque se han producido cambios positivos en la situación que hacen que se den las condiciones para incrementar esta asistencia, según el presidente de la entidad, Mario Draghi.

