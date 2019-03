Grecia acepta un principio de acuerdo para cumplir con sus acreedores

El Gobierno griego ha afirmado que en el Grupo de Bruselas (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) se comenzará de forma inmediata la redacción de un principio de acuerdo a nivel técnico entre Atenas y sus acreedores. Fuentes gubernamentales señalaron que a partir de ahora habrá un contacto permanente entre el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y los líderes europeos para facilitar el acuerdo.

Según los parámetros de Atenas, el compromiso contemplará superávit primarios bajos (que excluyen el pago de intereses de la deuda) en los próximos años, medidas que no provoquen la recesión y no habrá recortes en salarios y pensiones. Además, el pacto recogerá una reforma del sistema de recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se ajuste a criterios redistributivos y que en ningún caso implique medidas, por un total de 1.800 millones de euros, como indicó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una entrevista a la agencia de noticias alemana MNI.

El pacto, de acuerdo con Atenas, incluirá también un alivio de la deuda a largo plazo y un programa de inversiones. La reforma de las pensiones tendrá por objetivo limitar las jubilaciones anticipadas, sin perjuicio de los derechos adquiridos, y la unificación de las distintas cajas de pensiones. El Gobierno griego se ha comprometido a realizar un amplio estudio sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero, insistieron las fuentes, no tiene planes de recortarlas.

El Ejecutivo reconoció, no obstante, que en estos momentos persiste el problema de que las instituciones tienen posturas distintas. La diferencia entre las instituciones consiste en que, mientras los europeos buscan un rápido final en mayo, el FMI quiere "un enfoque integral y no un trabajo rápido y basado en poner parches". Si no se necesitase un acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se podría haber cerrado el trato, dijeron las fuentes.

La reunión del Grupo de Bruselas debía haber comenzado a las 12.00 GMT, pero ha tenido que retrasarse debido al cierre del espacio aéreo en el aeropuerto de la capital belga a causa de un apagón.