González Pons: "Es inaceptable que a la UE se la presente como la mala, y a Grecia, que no quiere pagar, como la buena"

Los parlamentarios de la Eurocámara se reunieron este jueves y Grecia pidió al MEDE un tercer rescate a cambio de comprometerse a aceptar una serie de medidas. Uno de los más duros con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, fue el europarlamentario del Partido Popular, Esteban González Pons, quien le acusó de "abusar de la buena fe de la Unión Europea" y le recriminó que si no pagaba, "pagarán por usted los trabajadores españoles con sus impuestos".

En una entrevista en Espejo Público, Pons ha asegurado que "la negociación tiene características que nunca se habían visto en la Unión Europea".

En su opinión, "Tsipras negocia con Europa como si fuera algo diferente, como si Europa está a un lado y Grecia a otro, cuando hasta ahora todos éramos estados miembros". Dice que Grecia habla sobre la negociación como si hubiera "ganadores y perdedores", cuando en la historia de Europa "no ha ganado nadie".

Además, añade que Grecia "ha recuperado los agravios históricos, cuando la UE está basada en olvidar que una vez aquí tuvimos guerras".

Señala que Grecia "nos ha llevado a todos al borde del abismo", y "estamos en una situación nueva que puede tener consecuencias no sólo económicas, sino también políticas para la UE".

Pons, en una conversación telefónica, ha subrayado que "nadie queremos que no haya un acuerdo" y dice que "hay mucho postureo, todos dicen buenas palabras, pero el acuerdo depende del documento que presente el gobierno griego", ya que, en su opinión, los anteriores "han sido inaceptables para los acreedores".

Insiste en que "la situación está al borde de una situación no deseada, pero vamos a seguir (negociando)". Dice que "somos optimistas y la buena fe es la que impulsa a al Unión Europea". Por ello, dice que "es inaceptable que a la UE se la presente como la mala, y a Grecia, que lo que quiere es no pagar, se les presente como los buenos".

Dice que si Grecia no hace reformas, es "pan para hoy, pero poco más".

Preguntado por el presidente de EEUU que ha llamado a Merkel, Hollande y Tsipras entre otros, dice que "Obama peocupado por el euro está poco, le preocupa la posición de Rusia y la posición geoestratégica de Grecia".

Para concluir, el parlametario popular, dice que "los griegos tienen que devolver lo que deben, hacer reformas, y a partir de ahí les podemos seguir ayudando".