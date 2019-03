González pide no tirar por la borda el esfuerzo de los españoles

El presidente de BBVA, Francisco González, confía en que los "avatares políticos no tiren por la borda" el esfuerzo que ha realizado durante la crisis la sociedad de España, que en su opinión, necesita un gobierno estable.

González se ha expresado así durante la rueda de prensa de presentación de resultados anuales del grupo, y en relación a una pregunta sobre Podemos, sobre el que ha dicho que aunque el banco no tiene una ideología política, "los populismos no funcionan".

"Cuando no hay certidumbre, las cosas no funcionan y ojalá ese panorama no lo tengamos en mi país", ha añadido el presidente del BBVA, que ha insistido en que los mercados son imprescindibles y quieren certeza. "Si haces bien las cosas te dan todo el dinero del mundo, pero si no es así te lo niegan", ha añadido González, que ha insistido en que el día que conozca el programa verdadero de Podemos podrá opinar al respecto.

El presidente de BBVA ha añadido que en España, la situación económica ha cambiado de forma radical, "ha entrado en un círculo virtuoso", que puede llevar al país a crecer este año por encima del 2,5 %, y crear unos 500.000 empleos. Una cifra que se elevaría hasta los 600.000 empleos en 2016.

Para el presidente de BBVA, la recuperación que ha registrado la economía española, incluso para los más optimistas como el banco, ha sido "una sorpresa", que ha deseado "siga adelante".

De la misma manera, ha hecho referencia a las medidas monetarias que han llevado a cabo los bancos centrales, que en su opinión, "no son suficientes para crecer". Por ello, ha pedido que los gobiernos sigan trabajando en reformas estructurales como ha hecho España.