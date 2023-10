El Gobierno se plantea comprar acciones de Telefónica ante la entrada saudí

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de capital público y brazo industrial del Estado, ha informado en un comunicado se plantea comprar acciones de Telefónica tras la entrada de Arabia Saudí en la compañía. El Estado volvería a participar en el capital de Telefónica, 24 años después de su privatización. Así lo ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Gobierno busca defender la españolidad de Telefónica tras la llegada de los saudíes. La compañía de Arabia Saudí STC Group entró en septiembre con el 9,9% del accionario por unos 2.100 millones de euros, un 4,9% en acciones y un 5% en derivados. La SEPI dice que la CNMV "viene monitorizando" la situación de la principal empresa de telecomunicaciones española.

Desde SEPI aseguran que se está "llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía". Eso sí, matizan que el análisis "no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición". El Ejecutivo defiende la importancia de Telefónica y su papel en telecomunicaciones y defensa.

Pendiente del visto bueno de Defensa

La adquisición saudí está pendiente del visto bueno de Defensa. En caso de completarse, STC Group se convertiría en el primer accionista de Telefónica. "No vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa relevancia estratégica de la misma", dijo la portavoz del Ejecutivo y ministra en funciones, Isabel Rodríguez, después de que 'El Confidencial' publicara la posible entrada del Estado.

La SEPI depende del Ministerio de Hacienda y por ahora no se sabe el porcentaje de capital que está valorando adquirir de Telefónica. Lo que está claro es que para tener presencia en el Consejo de Administración debería hacerse con al menos un 5%. En el mercado actual esto supondría un desembolso de algo más de 1.000 millones de euros.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, mostró su rechazo a la adquisición de Arabia Saudí. "No se puede consentir", dijo. "Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y como tal cuenta con el manejo de lo más importante, seguramente de nuestras vidas, que son los datos; no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos. Desde luego, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la Vicepresidenta Económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender", aseveró Díaz.