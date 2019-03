El Gobierno propone medidas de control al entrar y salir del trabajo para evitar las horas extras no remuneradas

Cada vez hay más métodos de controlar el tiempo que una persona pasa en el trabajo. Aplicaciones, huellas digitales, escáneres de retina o la clásica tarjeta, son algunas de las maneras de controlar las horas que una persona pasa en su puesto.

El Gobierno pretende obligar a las empresas a controlar los tiempos de trabajo. La intención es evitar abusos como las horas extras no pagadas.

Los expertos dudan de la eficacia de esta medida, sobretodo en las pequeñas y medianas empresas. En la peluquería de Elena no le ven sentido a la propuesta: "En mi empresa no hace falta, yo sé cuando entran y cuando acaban, me fio de ellas", concluye.

