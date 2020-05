El Gobierno da luz verde a la prórroga de los ERTE y nuevas normas de tráfico aéreo

Más información Firma del acuerdo para prorrogar los ERTE por el coronavirus

El Consejo de Ministros dará luz verde al real decreto de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio y a otro real decreto sobre la normativa de gestión del tránsito aéreo. Fuentes del Gobierno admiten que esta norma sobre tránsito aéreo, "de carácter técnico", incluirá aspectos relacionados con el coronavirus, aunque no dan más detalles al respecto.

¿Aclaración sobre las restricciones en los vuelos?

Se da la circunstancia de que un vuelo entre Madrid y Gran Canaria ha sido denunciado por la Guardia Civil por no respetarse las distancias de seguridad entre pasajeros. El secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, reveló que el Gobierno ha pedido explicaciones a Iberia por ese vuelo a Las Palmas ya que “con este tipo de aglomeraciones habría infringido la norma” dictada por el Ministerio. En cuanto a la regulación que debe regir la operativa aérea explicó que el Gobierno aboga por que se establezca a nivel europeo y recordó que la Comisión Europea se debe pronunciar estos días. De todos modos, aseguró que “lo primero debe ser la seguridad sanitaria y luego la economía ya que si no se logra no tendremos ni seguridad ni economía porque los pasajeros no van a viajar”. Por ello, recomendó a las compañías que vayan “internalizando” los costes derivados de las medidas de seguridad de la misma forma que los costes medioambientales ya que se trata de “un nuevo modelo de negocio que viene para quedarse”.

Análisis del inicio de la fase 1

La reunión del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, en la semana en la que ha comenzado la fase uno en once comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla. Sánchez ha firmado con los líderes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos UGT y CCOO la prorroga de los ERTE, un acuerdo que fue consensuado y sometido a los órganos directivos de los agentes sociales y que ha sido el fruto de semanas de difíciles negociaciones con la posibilidad de que no se prolongara el estado de alarma, situación que hubiera afectado a más de tres millones de trabajadores. Patronales como CEOE han valorado el acuerdo y han pedido al Gobierno abordar "a la mayor brevedad" su ampliación en los sectores que lo necesiten más allá de esa fecha. También entra en ese paquete el que pueda abordarse el despido antes de que la empresa quiebre.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará créditos a las comunidades autónomas de 100.000.000 euros del pacto de Estado contra la violencia de género, 6.500.000 para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores, 1.000.000 para mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados, y 2.000.000 destinados a programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales.