El Gobierno fija el objetivo de déficit de las comunidades en el 0,3% para 2016

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha acordado que todas las comunidades reduzcan su déficit al 0,3% del PIB el año que viene, tal y como quería el Ministerio de Hacienda, y no que cada una disponga de un margen diferente como pretendían algunos consejeros.



Sólo Hacienda, que tiene mayoría cualificada en el CPFF, y las comunidades gobernadas por el Partido Popular (Castilla y León, Murcia, Madrid, La Rioja y Galicia) han votado a favor del reparto simétrico del déficit para el año que viene, además de las ciudades autónomas. El resto han votado en contra.



De hecho, muchos consejeros han aprovechado la reunión para pedir al Gobierno que divida el margen del 0,3% entre las comunidades en función de las necesidades de cada una, apoyándose en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que también defiende un reparto diferenciado del déficit.



Sin embargo, Hacienda ya había dicho que no volvería a hacer un reparto asimétrico como en 2013. En esta misma línea se han manifestado algunos consejeros del PP, que han explicado que están en contra de los déficit "a la carta" porque demostraron ser un "fracaso" hace dos años.



Para los años 2017 y 2018, el CPFF también ha pactado objetivos individuales simétricos de déficit para todas las regiones, que tendrán que bajar su saldo negativo del 0,3% al 0,1% en un año y llegar al equilibrio en 2018.



Según ha señalado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior a la reunión, no es "viable" exigir de nuevo objetivos diferenciados porque eso implicaría exigir más a las que ya están muy cerca del equilibrio para darles más margen a las que van peor.



"No nos parece pertinente", ha dicho el ministro, tras considerar que el objetivo del 0,3% es coherente con la previsión global de déficit público para 2016 y asegurar que el Gobierno garantiza el cumplimiento de ese 0,3% porque las comunidades tendrán 10.000 millones más que el año pasado para financiarse.



En concreto, contarán con 7.462,8 millones más en entregas a cuenta y liquidaciones, lo que supone un incremento del 8,75%, y con 2.900 millones por los fondos de financiación habilitados por el Estado, a los que se han adherido casi la totalidad de las comunidades y que ofrecen un coste cero a las regiones.



Estos 10.000 millones, según Montoro, facilitarán la consecución del objetivo de déficit, que es muy "ambicioso", porque los nuevos recursos tendrán que dedicarse a reducir el saldo negativo para afianzar recuperación y no a elevar el gasto de otras partidas.



Por comunidades y teniendo sólo en cuenta los 7.462 millones extra de entregas a cuenta y liquidaciones, Cataluña recibirá 1.861,8 millones más de lo que percibió hace un año; Andalucía, 1.712,4 millones más; Comunidad Valenciana, 952,1 millones más; Madrid, 820,4 millones más y Galicia, 413,1 millones extra.



De la misma forma, Castilla y León contará con 319,1 millones más que hace un año, Murcia con 253,7 millones, Castilla La-Mancha con 205,3 millones más, Extremadura con 203,3 millones más, Aragón con 187,7 millones más, Canarias con 187,3 millones más, Asturias con 112,7 millones más, Baleares con 108,9 millones más, La Rioja con 68,9 millones más y Cantabria con 47,8 millones más.



Por otro lado, once comunidades autónomas, lo que incluye alguna del Partido Popular, han reclamado al Gobierno que encargue un nuevo informe a la AIReF sobre el reparto de la cifra de déficit público entre los cuatro subsectores (Estado, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), aunque Hacienda ha rechazado esta petición.



Según figura en el Programa de Estabilidad, el Gobierno tiene que reducir el déficit público al 2,8% el año que viene, lo que supone un saldo del 2,2% en el Estado, del 0,3% en la Seguridad Social, del 0,3% en las comunidades y del 0% en las corporaciones. Muchas de las comunidades reclaman que el Estado asuma un déficit más ajustado para que ellas dispongan de un poco más de margen.



También en la reunión de este miércoles, seis comunidades han presentado los Planes Económico Financieros (PEF) que tenían que presentar por haber incumplido el déficit el año pasado (Cataluña, Madrid, La Rioja, Murcia, Asturias y Castilla y León), aunque sólo ha recibido el visto bueno el de Cataluña, que se ha considerado "idóneo y completo".



El resto de planes, un total de ocho, quedan pendientes para otoño. Este sería el caso de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco y la Comunidad Valenciana. En este sentido, Montoro ha recordado que los Gobiernos tienen que tomar medidas y que los cambios de ejecutivos en las comunidades no son una excusa para presentar estos planes o dejar de cumplir los objetivos.



Por otro lado, Montoro ha asegurado que el grupo de trabajo creado por el CPFF para la reforma de la financiación autonómica se reunirá en septiembre para tener las conclusiones listas cuando ya esté la liquidación del año 2013.