Para el Gobierno los datos de paro significan que se va "en la dirección adecuada"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que los datos de paro de junio ponen de manifiesto que España va "en la dirección adecuada" y que las medidas adoptadas por el ejecutivo "han sido útiles". En declaraciones en 'Espejo Público', la ministra ha puesto en valor la capacidad de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor para frenar la destrucción de empleo, de manera que los trabajadores afectados "de forma progresiva están saliendo" de esta situación y volviendo a la actividad. Aunque hay que ser "cautos", la ministra ha confiado en que "las noticias para los próximos trimestres serán positivas" y "ojalá se acelere" el proceso de apertura de todos los negocios, a pesar de las dudas sobre qué sucederá a final de año.

De la comisión a los presupuestos

Ante esta situación y lo que se espera el Gobierno reclama consenso para poder tener por fin unos Presupuestos del Estado con suficiente respaldo.Para Montero no tiene sentido que se acuerden una serie de medias en la Comisión de Reconstrucción del Congreso y después no se lleve a las cuentas públicas: "Tienen que ser unos presupuestos de la unidad, con planteamiento de país, no tiene sentido el consenso en la comisión y después no llegar a los presupuestos". En el llamamiento incluye a todos, a los grupos los de la investidura, a Ciudadanos , al PP, "a todos los que nos e quieran excluir".

¿Subida de impuestos?

Montero dice que se están buscando todas las fórmulas para que la inyección de dinero europeo sirva para que resistan las empresas y dar impulso a la economía. Sobre los impuestos, recuerda que se necesita revisión para que el sistema sea más justo y progresivo. No quiere hablar se subidas ante la situación de caída de la recaudación. Comenta la línea roja de no subir a las rentas medias y trabajadoras, pero hay que hacer una revisión después del covid-19, para sostener sanidad entre otras cosas. Sobre la mesa los nuevos impuestos tecnológicos, el digital o la fiscalidad verde (residuos, plásticos), que está en periodo de audiencia, transacciones financieras o que el de sociedades sea de al menos del 15 % de la base imponible en las grandes corporaciones.