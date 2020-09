El Gobierno asume que la votación del decreto del superavit de los ayuntamientos en el Congreso no saldrá adelante

El decreto ley para el uso de los remanentes de los ayuntamientos y que crea un fondo de 5.000 millones para las entidades locales está abocado a la derogación tras no recabar el Gobierno en el Congreso los apoyos suficientes para que siga en vigor. Fuentes parlamentarias de distintos grupos han señalado a Efe que las negociaciones entre los grupos de la pasada noche no han dado el resultado esperado por el Gobierno.

La Cámara Baja votará a lo largo de este jueves la convalidación o no de dicho decreto. Si una mayoría lo rechaza, quedará sin efecto tras haberlo aprobado el Consejo de Ministros a primeros de agosto, previo acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ejecutivo. Sería el quinto decreto ley de la democracia que es derogado por el Congreso.

El portavoz del Grupo Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido diálogo al Gobierno y no tomarse "a la revancha" si finalmente no logra convalidar el decreto ley sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos.

Además, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha asegurado que "lleva más de una semana intentando tener una conversación con la representación del Gobierno para tratar de encontrar una salida a esta situación": "He esperado hasta altas horas de la noche de ayer y esta mañana a las 08:55 horas me he visto obligado a votar que no", explicó. También, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas ha afirmado que el Gobierno no le ha llamado porque le hubiera dicho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "una chantajista, que falta a la verdad y tiene sobrerbia".