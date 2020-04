Los gestores administrativos creen que el retraso en la tramitación de los ERTEs durante la crisis del coronavirus, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) tendrá como consecuencia que muchas pequeñas y medianas empresas terminen en la quiebra. Critican a las administraciones la falta de respuesta a un número elevado de solicitantes. El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha afirmado que están recibiendo denegaciones de ERTEs justificadas en que los negocios representados no estaban obligados a cerrar. Estas negativas llegan sin tiempo para poder presentar un nuevo ERTE por causas económicas, lo que, según Santiago, no deja tiempo suficiente para que no suponga la quiebra de las empresas afectadas: "Si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores hubieran cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez, que no tiene ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del ICO tampoco llegan a tiempo o no le son concedidos", ha explicado Santiago.

Como ejemplo, la Comunidad de Madrid solo ha contestado hasta ahora al 29 % de los ERTEs que se han presentado. El 2 % del total han sido denegados. En Tenerife se han contestado de forma expresa un 8,7% de los ERTEs presentados, todos de forma positiva. En Málaga el porcentaje de respuesta expresa se eleva al 57 % y apenas un 0,7 % denegados. En Cantabria se han resuelto de forma expresa el 11,6 %, con un 0,4 % de denegaciones expresas, al tiempo que en Baleares se ha contestado de forma expresa al 26,6 % de los tramitados, con un 4 % del total presentados denegados. Se refieren a ERTEs presentados por gestores administrativos. Los gestores dicen que las resoluciones llegan tras haber transcurrido los plazos establecidos, aunque la fecha de la resolución sí se encuentra dentro de dichos plazos.