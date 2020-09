Gay de Liébana explica qué ganamos y qué perdemos los españoles con la fusión de Bankia y CaixaBank

La posible fusión de CaixaBank y Bankia fue la noticia económica más importante de este viernes, que disparó a ambas entidades financieras en Bolsa.

Para ayudar a ver la trascendencia de esta macroperación y conocer la letra pequeña de esta fusión el profesor José María Gay de Liébana responde a las preguntas de Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cambiarán las condiciones de las cuentas de los clientes?

En principio no, a corto plazo no debería de cambiar y tenemos que ver cómo se instrumenta el proceso de fusión, pero el IBAN del número de cuenta y las condiciones a corto plazo no deberían de sufrir ningún cambio. Por lo tanto, yo diría que tranquilidad en ese sentido.

¿Afectará la fusión a las hipotecas?

En principio no, pero a la larga siempre que hay una concentración bancaria quiere decir que dos entidades se convierten en una y, por lo tanto, tendrán que revisar niveles y las líneas de plazo. Hay que esperar a ver cómo se instrumentaliza la fusión porque se puede dar el caso de que CaixaBank siga siendo CaixaBank y Bankia siga siendo Bankia mientras hay una sociedad arriba que tenga la cartera. A largo plazo, no obstante, los procesos de concentración bancaria acaban afectando a la clientela.

¿Qué ganamos y qué perdemos los españoles con esta fusión bancaria?

Va a haber una mayor concentración bancaria, lo que quiere decir que la posibilidad de ofertas en el mercado queda limitada.

Hemos de pensar también en que necesitamos sobre todo entidades que sean de una cierta envergadura dentro del sistema financiero europeo, no solo el español. Por lo tanto, ahora CaixaBank y Bankia unen sus esfuerzos y tenemos así un gran referente, junto al Santander y el BBVA, que puede estar en Europa y puede competir. Vamos a sumar en lo que es esta nueva y gran entidad.