Ganaderos al límite y ahogados por los costes se ven obligados a sacrificar más animales al no poder mantenerlos

Los ganaderos advierten que no pueden más. La subida de los precios, la inflación y la inestabilidad económica les está pasando factura. Para muchas explotaciones los costes de las materias primas resulta prácticamente inasumible.

Ante esta situación muchos han tenido que sacrificar más animales de lo esperado al no poder mantenerlos. "En un intervalo de 3 meses he tenido que matar 44 animales porque no podíamos pagar las facturas", explican algunos propietarios de Sevilla.

Misma situación en Cantabria. Allí aseguran que han pasado de producir 5.000 litros de leche de cada granja a 4.000, "faltan 1.000 litros en cada una".

Al haber menos vacas, también hay menos leche. "Se gasta mucho. El forraje, la alfalfa, el heno y la paja han subido más del 50%", detallan. Y por eso el litro de leche se paga ahora a casi el doble. "Ha pasado de 32 céntimos a 60, una burrada", lamentan.

Ganadería al límite

El pasado mes de octubre la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha reconoció que la situación de los ganaderos era "dramática" e "insostenible". "Para reducir gastos, los ganaderos de la región tienen que sacrificar vacas y ovejas que, en circunstancias normales, hubieran seguido en las ganaderías", dijo entonces el secretario general de la asociación, José María Fresneda.

Más de tres meses después la problemática sigue siendo la misma. El sector pide soluciones inmediatas para enmendar una situación que resulta totalmente caótica. "Cuando se ha querido actuar ya ha sido tarde. Las vacas se han matado y muchos compañeros han abandonado", afirman.

A este panorama se suma que las importaciones de leche también han aumentado. "Seguramente que viene mucho más caro que lo que se produce aquí", comentan. El temor principal es que los costes de producción sigan al alza y se vean obligados a cerrar. "En el conjunto de España se han matado 90.000 vacas más que el año pasado, que es la cantidad que tenemos ahora de leche", reiteran.