La frustración de los mayores en el banco: "Me cobraron 2 euros por sacar dinero en ventanilla"

Virginia frente al cajero. Intenta hacer una gestión. Busca la opción correcta. No sabe dónde darle. Al final tiene que pedir ayuda a otra clienta, que está esperando fuera parasacar dinero. "Para empezar no ves la pantalla si da el sol", nos cuenta Virginia", "no sabes dónde teclear y cuando lo vamos a hacer se va, es un lío".

Son las dificultades que se encuentran los mayores en los bancos. "No hay cajas y que te acompañen a ti al cajero para ayudarte cuesta un mundo", comenta otro con sus amigos mientras toman algo en una terraza. Los mayores insisten en que no hay facilidades, que falta trato personal y que muchas veces consiguen hacer las cosas gracias a sus hijos o sus sobrinos. "Eso no quiere decir que seamos tontos o torpes", reivindican.

Comisiones abusivas

Cuando sacar dinero en el cajero se vuelve imposible, algo cotidiano como acudir a la ventanilla sale caro. "Me cobraron dos euros", nos cuenta una señora. Es la comisión que hasta hace poco les cobraban. "¿Por qué tienen que cobrar si es mi dinero?", se preguntan.

Lo mismo denunció Paco hace tres semanas en el programa 'Hablando en Plata: ciudadanos de segunda', de Antena 3 y La Sexta. Tiene 75 años, sufre cataratas, y le cuesta mucho sacar dinero en el cajero. Su entidad pretendía que pagara 2 euros por hacerlo en ventanilla y otros 3 por un extracto. Tres semanas después, tras su denuncia, todos los bancos excepto uno han eliminado esta comisión para los mayores de 65 años.

Hablando en Plata

En el programa 'Hablando en Plata: ciudadanos de segunda' se denunció el cobro de comisiones a los mayores por sacar dinero en la ventanilla de los bancos, y eso ha surtido efecto, las cosas están cambiando, tal y como explica en Antena 3 Noticias Sonsoles Ónega. "Tres semanas después de la emisión del programa hemos conseguido ya resultados reales. Solamente un banco está cobrando comisiones a los mayores de 65 en ventanilla cuando tienen dificultades reales para ir a los cajeros, así que ya vemos resultados de esta iniciativa 'Hablando en plata', de Antena 3 y La Sexta", recuerda la presentadora.

Ónega ha anunciado que a partir de las 18:00 horas seguirá contando más detalles. "No paramos, hay que conseguir que todos los bancos retiren las comisiones en ventanilla", insiste.

'Hablando en plata' es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.