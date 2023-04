Así son las clases para que los mayores aprendan a utilizar los cajeros automáticos

Para muchos mayores es algo desconocido. Hablamos de los cajeros automáticos. Cada vez hay más pequeñas localidades que se están quedando sin bancos: cierran las entidades y lo único que dejan es un cajero.

Una máquina que no trae instrucciones. De hecho, muchos mayores aseguran que no lo utilizan porque les da miedo que se trague su cartilla o la tarjeta y desconocen cómo solucionar cualquier problema que se les presente a la hora de ingresar o sacar dinero.

La mayoría dice que "tiras de los hijos que ellos entienden". Así que toca aprender: nunca es tarde para eso.

Luis y María van a clase. Libreta en mano y mucha atención al profesor. Ellos son de Sober, una pequeña localidad de Lugo. No saben utilizar el cajero, no saben qué hacer con la tarjeta, no saben cómo actualizar su libreta. Pero no importa, porque en este taller aprenden a todo eso.

"Tienen miedo a utilizar el cajero"

Carlos Saco, portavoz de Abanca, afirma que estos cursos se enmarcan dentro de un programa de formación y educación financiera para mayores en zonas rurales. Lo que nos encontramos entre esta población sénior es "miedo a utilizar el cajero, el respeto que podemos tener cuando utilizamos un dispositivo, en este caso, un cajero automático. Nadie nos ha enseñado, nadie nos ha explicado qué operativa podemos hacer". Los bancos se comprometen a dar atención personalizada a los mayores

Perder ese miedo es el principal objetivo de esta asignatura. Primero la teoría y después la práctica. Un técnico de Abanca les muestra un cajero y les explica toda la operativa: cómo sacar dinero, ingresar y actualizar la cartilla. Para estos mayores hay un menú simplificado. Las letras son de mayor tamaño para que se vean bien y pantallas más sencillas.

"Soy mayor, no idiota"

Carlos San Juan, el jubilado valenciano, ha conseguido con su lucha que el sector bancario tenga en cuenta a los mayores y les de un mejor trato. Consiguió más de seiscientas mil firmas para combatir la exclusión financiera. Ha conseguido que el Gobierno llegue a acuerdos con la banca y las asociaciones de consumidores para que mantengan las cartillas bancarias para los mayores de 65 años y, así, asegura a los mayores más vulnerables que puedan permanecer en su "burbuja analógica".carlos san juan

San Juan precisa que él hace referencia a "los mayores más vulnerables" que "no solo es que hayan llegado tarde a la digitalización sino que no van a poder nunca acceder a ella principalmente por sus recursos económicos que no les permiten utilizar internet y mucho menos tener un teléfono inteligente".

De los acuerdos que se han adoptado, "uno de los puntos que más me ha agradado es el compromiso firme de que la cartilla de ahorro va a seguir vigente para todos los mayores de 65 años porque no tienen alternativa, tienen que pasar a utilizar una tarjeta y, necesariamente, para ver el historial de sus pequeñas finanzas, tienen que acceder de forma digital y eso no lo pueden hacer", ha manifestado.

Hablando en plata

