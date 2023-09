Nadia Calviño responde ante el cobro de comisiones a un señor mayor por sacar dinero del banco: "No puede ser"

Las trabas que encuentran las personas mayores a la hora de realizar gestiones financieras o administrativas han quedado patentes en primera persona de la mano de Alberto Chicote en el programa 'Ciudadanos de Segunda' de la iniciativa 'Hablando en Plata'. Sacar dinero en una sucursal bancaria puede convertirse en una pesadilla, como le ocurrió a Paco Ortega, que por 40 euros le cobraron 5 más en comisiones.

Una situación tan sorprendente que hasta la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se quedó perpleja cuando le mostraron la grabación de ese momento. "Hay que tener una sensibilidad, no puede ser que a las personas mayores se les ponga en una situación así, este tipo de cuestiones son las que nos llevan a actuar rápidamente", insistía Calviño a Alberto Chicote, al tiempo en que le pedía que le facilitara el vídeo para tomar las medidas oportunas. Aquí puedes ver el programa completo.

Nadia Calviño reconocía que el proceso de digitalización se ha acelerado exponencialmente a raíz de la pandemia, ya que "lo que preveíamos que pasara en 5 años ha ocurrido en escasamente 1", pero esto no puede significar que las personas mayores se queden atrás.

"¿Qué sociedad seríamos si no garantizamos que los mayores puedan acceder a esta revolución?", se preguntaba la vicepresidenta económica. Añade que en cuanto se detectó que a las personas mayores y con discapacidad no se les estaba dando el trato que se debía en las oficinas bancarias "se actuó con rápidez". Fruto de esa reflexión fue el protocolo de buenas prácticas, que para Nadia Calviño es "un compromiso firme" y se hace un seguimiento desde el Banco de España, con reuniones periódicas para saber si hay que ajustarlo: "Estos protocolos tienen que ser cumplidos, no son solo una sugerencia".

Este protocolo de actuación se firmó en febrero de 2022 y recoge medidas como:

Atención presencial en oficinas

Ampliación de horario de 9 a 16 horas

Prioridad en caso de afluencia de público en oficinas

Atención telefónica preferente a través de un interlocutor personal

Mantener las libretas

Garantizar la accesibilidad y sencillez de los canales

Sin embargo, tal y como ha podido comprobar Alberto Chicote en casos concretos, estas directrices en muchas circunstancias no se cumplen. Una de las que más preocupa a los mayores es la imposibilidad de recibir atención de manera presencial. "Nos demuestra que no todo puede ser digital. Tenemos que garantizar un trato humano, respeto y trato digno a nuestros mayores", incidía Nadia Calviño.

