Francia acepta negociar con España sobre el gasoducto MidCat

En las últimas semanas, Francia se ha opuesto a al gasoducto MidCat alegando que no hace falta ya que ya hay dos gaseoductos entre los dos países, uno desde el País Vasco y otro desde Navarra. Alemania y España defienden la construcción del gaseoducto, pero la Comisión Europea (CE) ha evitado apoyarlo abiertamente. Sin embargo, ahora el presidente francés Emmanuel Macron dice que "la discusión y el diálogo no están rotos", sino que "al contrario".

Macron abre la puerta al diálogo entre Francia y España sobre el gasoducto. Pese a ello, ha vuelto a reiterar en que la pertinencia del MidCat que pasa por Cataluña no servirá para afrontar la crisis energética que nos acontece. Deberá determinarse en función de un análisis técnico. Así lo detallaron fuentes del Elíseo a Efe.

Las mismas fuentes señalan que se estudia desde el punto de vista técnico "la pertinencia de esta interconexión". Francia puntualiza que no es una solución a corto plazo. El proyecto del gasoducto que pasa por Cataluña está paralizado desde el año 2019. El portavoz de Energía de la Comisión Europea recordó que no se encuentra en la lista de proyectos de interés común (PIC) de la UE debido a que las autoridades francesas y españolas optaron por dejarlo "en pausa" a la espera de "nuevas evaluaciones" después de constatar que el proyecto no estaba "maduro".

Alemania y Portugal apoyan el gaseoducto

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el comienzo de la crisis energética y las amenazas de Moscú por cerrar el grifo del gas, el MidCat cuenta con el respaldo de Alemania y Portugal. Francia el clave para el desarrollo del gasoducto e insiste en que las infraestructuras para que el gas llegue desde España a los países del centro de Europa tardarán años en ser construidas y costarán miles de millones de euros. Defendieron desde el Elíseo que no tiene sentido si el objetivo es prescindir de los hidrocarburos para mediados de siglo.

El Midcat es un gasoducto diseñado para reconducir el gas almacenado en España, procedente de Argelia, a otros países de la Unión Europea a través de los Pirineos. La compañía Enagás ha previsto la ejecución de un nuevo trazado, similar al anterior, con la finalidad de proveer de gas hasta Francia. Este nuevo gasoducto serviría también para el transporte de hidrógeno renovable.