Formentera, el lugar costero más caro de España para comprar una casa

Playa, mar, arena, casi igual en toda España, lo que cambia y mucho son los precios de los pisos en esas zonas costeras.

Mary, Dunne, propietaria de una inmobiliaria asegura que ellos tienen casas que van de los siete millones a los 30.

Eso en Marbella y allí nos vamos. Más de medio millón una vivienda de 90 metros, esa es la media aquí. Muchos vecinos de esta localidad malagueña muestran su indignación por los precios. "Yo no me puedo comprar una casa aquí y no me quiero ir de Marbello", comenta un chico. "Aquí ya no se puede vivir. El poco terreno que queda en Marbella para edificar casas no es para los vecinos del pueblo", asegura una joven.

El pueblo ha visto como en 3 años el precio del metro cuadrado ha subido casi 2500 euros

Más al norte, en estas localidades, en Sitges, Barcelona o Zarautz, Guipúzcoa, el precio roza los 500 mil euros. "Para toda la vida endeudado, si compras un piso", "yo tengo los pelos de punta aquí, esto no tiene solución", "es una locura", son algunos comentarios de los vecinos de estas dos localidades.

Formentera, casi un millón de euros, un piso de 90 metros

Una locura en Formentera. Preparen el bolsillo, porque es el lugar más caro de costa en España. Al otro lado, muy alejado, Burela en Lugo, el más barato.

Según un estudio de Pisos.com, comprar una casa en la playa es más caro en Formentera (931.863 euros), Santa Eulària des Riu (699.002 euros), Sant Antoni de Portmany (518.620 euros), Marbella (502.112 euros) y Sitges (468.605 euros).

“El precio de la vivienda se encuentra en plena tendencia alcista ante la falta de oferta y la creciente demanda. Esta situación, la cual se viene gestando desde años atrás, está especialmente presente en zonas costeras de alta demanda como las comentadas, donde cada vez es más complicado encontrar una residencia por debajo de los 300.000 euros”, explica el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Esta subida de precios se ha repartido de forma desigual por todo el territorio nacional. En el caso de las localidades más caras, podemos ver cómo comprar una vivienda en Formentera es un 10,9% más caro que en 2021, mientras que en Santa Eulària des Riu la subida alcanza el 47,7%, caso similar al de Sitges (+30,83%) o Sant Antoni de Portmany (+38,99%). De esta forma, el top cinco de localidades más caras costeras hace tres años lucía así: Formentera (840.035 euros), Zarautz (487.957 euros), Santa Eulària des Riu (473.248 euros), Sant Antoni de Portmany (375.838 euros) y Sitges (358.181 euros).

Burela, en Lugo, lo más barato

¿Cuáles son las localidades costeras más baratas?

En el otro lado de la balanza se encuentran también ciertas zonas de costa que presentan unos precios mucho más asequibles, por debajo de los 100.000 euros. En 2024, el top 5 localidades costeras más baratas sería el siguiente: Burela (79.882 euros), Adra (83.530 euros), Ferrol (86.111), Viveiro (96.934 euros) y Villajoyosa (97.309 euros).

“En este caso los incrementos en el precio de la vivienda también siguen estando presentes”, comenta Font, al recordar las localidades costeras más baratas en el año 2021: Ferrol (68.881 euros), Burela (68.951 euros), Adra (79.404 euros), Viveiro (90.722 euros) y Vilagarcía de Arousa (92.397 euros). El precio de las viviendas de costa varía mucho dependiendo de la zona.

