Las fábricas de sombreros de rabino, en vilo por los aranceles de Donald Trump

La incertidumbre asfixia a los productores españoles que están expectantes ante la inminente aplicación de los aranceles estadounidenses.

Los productos más afectados en un principio serán el vino, el aceite de oliva, la aceituna de mesa y todos aquellos producidos con acero y hierro. También los componentes para la industria de automoción.

En Galicia, los productores de la Denominación de Origen de las Rías Baixas tienen miles de litros preparados para enviar a Estados Unidos pero saben que no van a viajar a ese país tanto como estaba previsto hasta hace unos días. Iván Gómez, Director General de HGA Bodegas, nos confirman que aún no saben hasta qué punto bajarán sus exportaciones, si hasta un 20% o un 40% porque "lo que es seguro es que hoy por hoy es inevitable esa bajada de las ventas". O no. Porque lo que Iván Gómez pide es que cesen todo tipo de contragolpes comerciales en una batalla que sólo nos perjudica. Los productores piden a los políticos que negocien e intenten que los aranceles no lleguen a funcionar a corto plazo. Que se detengan lo antes posible.

Pero habrá productos en los que puede haber matices. Es el caso de los sombreros de rabino, que se fabrican en Sevilla.

Abraham Mazuecos, Director General de la Fábrica de Sombreros de Fernández y Roche, nos cuenta que su empresa es la primera productora de sombreros de rabino del mundo. Venden decenas de miles de sombreros cada año a Estados Unidos, sobre todo a los Estados de Nueva Jersey y Nueva York. Pero hasta ahora estaban exentos de impuestos en aduanas por ser objetos religiosos y de culto, lo cual les dota de un estatus especial. El problema es que ahora no saben si seguirán esas condiciones que favorecen el empleo en Sevilla o las autoridades estadounidenses forzarán con los aranceles que se fabriquen directamente en Estados Unidos.

Los huevos

Y luego están los huevos. Estados Unidos ha tenido que sacrificar cientos de miles de gallinas ponedoras por culpa de la gripe aviar que ha afectado a decenas de granjas en todo el país. Según nos indica Félix Revilla, Director de la Escuela de Ingeniería Agrícola de Valladolid, la INEA, Estados Unidos produce ahora 40 millones de huevos menos cada día y, aunque ha bajado el consumo considerablemente, siguen necesitando importar huevos. ¿Hasta qué punto puede gravarse un producto de primera necesidad en una situación de emergencia comercial por desabastecimiento? En los primeros días de este terremoto arancelario todo son interrogantes que el día a día, y las inesperadas decisiones de un Trump tan amenazante como inamovible, irán despejando.

