'Ponle Freno' celebra la primera mesa de automoción con los principales fabricantes de coches

El comité de expertos de 'Ponle Freno', la plataforma de Atresmedia por la seguridad vial, se ha reunido este jueves con los representantes de los principales fabricantes de coches. Un primer encuentro que ha servido para fijar el compromiso de informar a los clientes sobre los sistemas de seguridad de los vehículos a la hora de comprarlos. Algo que según los expertos resulta clave para la prevención de accidentes.

En la reunión han estado presentes Aurelio García (Lexus), Rafael Alférez (KIA), José Manuel Méndez (Toyota), Javier Arboleda (Hyundai) y Javier Luzón (SEAT), quienes han debatido las medidas que son necesarias para mejorar la seguridad vial.

Los asistentes de seguridad

Tal y como recuerda 'Ponle Freno', existen varios asistentes de seguridad que hacen segura la conducción. Entre ellos se encuentra el detector de ángulo muerto, que localiza cualquier vehículo que no veamos del todo por el retrovisor a una distancia de hasta 70 metros. Otro asistente muy importante es el de frenada de emergencia, capaz de detectar un peatón o un obstáculo y detener el coche para evitar la colisión. Uno de los que resulta especialmente útil es el asistente de viaje que combina el control de crucero adaptativo y el de mantenimiento en el carril.

'Las cinco fundamentales'

Hace un mes que 'Ponle Freno' lanzó la nueva campaña 'Las cinco fundamentales' para recordar que no beber alcohol, no utilizar el móvil, no conducir, si es posible, un vehículo de más de cuatro años, ponerse el cinturón y respetar la velocidad reduce hasta 645 veces el riesgo de accidentes.