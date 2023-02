Estudiar una carrera te puede costar más del doble dependiendo de la comunidad autónoma, según el OSU

Según un informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), el precio de la primera matrícula varía de unas comunidades a otras, llegando a haber diferencias muy llamativas. Por ejemplo, para un grado de Artes y Humanidades, a día de hoy, cuesta más del doble en Cataluña que en Asturias. Lo mismo pasa con las carreras sanitarias, que son bastante más caras en La Rioja que en Andalucía.

Este estudio del OSU analiza los precios del curso 2022-23 y revela que la primera matrícula de un curso de grado oscila entre los 518 euros y los 1.361 euros, dependiendo del ámbito y la zona de España. Así, una carrera de las Artes y Humanidades en Asturias sale a 518 euros, mientras que en Cataluña esa cantidad asciende hasta los 1.061 euros.

Falta de criterios objetivos para fijar los precios públicos

Por otro lado, el informe desvela que el primer año de un máster habilitante vinculado al ejercicio de una profesión regulada en nuestro país tiene unos precios muy similares a los de una carrera universitaria, variando entre los 591 euros y los 1.283 euros. De la misma manera, encontramos precios muy dispares. Un máster en Formación del Profesorado de Secundaria cuesta más del doble en Navarra que en Galicia.

El OSU señala, además, que hasta el 90% de los másteres oficiales no están relacionados con el ejercicio de un oficio y que no existe ningún tipo de acuerdo que regule los precios. Como consecuencia, encontramos másteres no habilitantes que pueden llegar a costar cuatro veces más según la comunidad en la que se curse.

Repetir una asignatura sale muy caro

Asimismo, denuncia que repetir una asignatura es "un privilegio para ricos" ya que, cuando un estudiante se vuelve a matricular de una misma asignatura, las comunidades aplican un coeficiente multiplicador en su precio. Unos coeficientes que, al igual que los precios de las primeras matrículas, varían en función de la comunidad autónoma, llegando a multiplicar el coste de esa asignatura por 2,34, en Madrid.

"Este castigo económico a la repetición de asignaturas, que es totalmente atípico en el conjunto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, configura un panorama poco o nada consistente, en el que el estudiantado con pocos recursos puede verse atrapado en situaciones económicamente complicadas según el nivel de estudios y la comunidad autónoma y resulta un condicionante disuasorio a la hora de elegir los estudios a cursar", asevera.

El Proyecto de LOSU podría ampliar estas diferencias en los precios

Los doctorados tampoco escapan a esta disparidad de criterios y en los últimos años han experimentados aumentos en sus precios, elevando las diferencias entre las distintas regiones españolas.

Con todo esto, lamentan que el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado por el Congreso podría consolidar o, incluso, "ampliar" las diferencias de los precios públicos, debido a que sus límites dejarán de estar fijados por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU).