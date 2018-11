Estos son los actores de televisión mejor pagados del mundo

Las estrellas de 'The Big Bang Theory' han encabezado la lista anual de actores de televisión mejor pagado de Forbes.

En cabeza se sitúa Jim Parson, conocido como Sheldon Cooper en la serie, con una ganancia anual de 26,5 millones de dólares. Es el cuarto año en el que el actor se sitúa en primer lugar, ya que compagina los ingresos de 'The Big Bang Theory' con los de 'Young Sheldon', serie derivada de la anterior.

El segundo puesto es para Johnny Galecki con 25 millones de dólares, seguido de Kunal Nayyar y Simon Helberg, con 23,5 millones cada uno, y completando el 'top 5' está el actor Mark Harmon de 'NCIS'.

Andrew Lincoln, la estrella de 'The Walking Dead', es el único nuevo en la lista, con 11 millones de dólares, ya que Kevin Spacey se cayó de la misma tras haber sido despedido de 'House of Cards' por sus acusaciones de agresión sexual. Además, cuatro actores del elenco de 'Modern Family' forma parte de esta exclusiva lista.

Lista publicada por Forbes:

1. Jim Parsons, de 'The Big Bang Theory': 26.5 millones de dólares.

2. Johnny Galecki, de 'The Big Bang Theory': 25 millones de dólares.

3. Simon Helberg, de 'The Big Bang Theory': 23.5 millones de dólares.

4. Kunal Nayyar, de 'The Big Bang Theory': 23.5 millones de dólares.

5. Mark Harmon, de 'NCIS': 19 millones de dólares.

6. Ed O’Neill, de 'Modern Family': 14 millones de dólares.

7. Eric Stonestreet, de 'Modern Family': 13.5 millones de dólares.

8. Jesse Tyler Ferguson, de 'Modern Family': 13 millones de dólares.

9. Ty Burrell, de 'Modern Family' 12 millones de dólares.

10. Andrew Lincoln, de 'The Walking Dead': 11 millones de dólares.