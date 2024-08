Esto es lo que necesitas saber si habitualmente pagas con Bizum

Da igual qué compremos. Un libro, una compra online, la cena en un restaurante o algo en un mercadillo. El pago en efectivo ya casi es algo 'vintage'. Ahora el Bizum es la 'nueva' manera de pago.

Llegó a nuestras vidas hace ya ocho años, en 2016. Lo que parecía ser una simple aplicación más, cada vez se va imponiendo más en nuestro día a día. Su uso es tan sencillo que tan solo tardamos aproximadamente dos minutos en enviarlo. Al igual que en recibirlo, con este método no hace falta esperar mínimo un día para tener el dinero en nuestra cuenta. De manera instantánea lo tendremos en nuestro dispositivo móvil.

Sin embargo, no todo lo bueno es tan bueno. Ahora, la Agencia Tributaria vigila con lupa todos esos movimientos.

Muchos de los usuarios que utilizan Bizum desconocen esta normativa, ya que los Bizum que se realizan en el día a día no suponen ningún problema. La cuestión surge cuando se utiliza esta herramienta para llevar a cabo actividades económicas. Es decir, cuando las personas hacen compras 'pequeñas' como son los libros en puestos callejeros, la peluquería o una prenda de ropa en el mercadillo, los compradores no se ponen bajo la lupa, sino que lo hacen los vendedores. Aquellos que, por ejemplo, reciben el pago del alquiler de sus inquilinos, también son investigados. Carlos Cruzado, presidente Gestha, asegura que "no importa la cantidad", porque lo que "se vigilan son las operaciones de 300 y 1.000 euros"

¿A qué podemos enfrentarnos con esta modalidad de pago?

Para que la Agencia Tributaria no nos pueda multar, estos movimientos hay que declararlos y justificar el origen para evitar que Hacienda nos haga llegar una notificación certificada 'con sorpresa'.

En caso de no declararlo podemos enfrentarnos a multas desde los 600 a los 150.000 euros, en las sanciones más graves. En este sentido, la agencia se refiere a la administración pública que se encarga de la recaudación de impuestos y la gestión de las finanzas del Estado con el objetivo de supervisar y garantizar que se cumplen las obligaciones fiscales que los ciudadanos y las empresas tienen.

¿Cuándo hay que declarar estos movimientos?

Para que no existan dudas sobre ello, la Agencia Tributaria ha especificado cuáles son los casos en los que hay que declarar y justificar el origen de estos movimientos:

En caso de recibir o enviar 10.000 euros o más , habrá que justificarlo en la declaración de la Renta.

, habrá que justificarlo en la declaración de la Renta. En caso de recibir ingresos procedentes de una actividad económica . Por ejemplo, al pagar o cobrar el alquiler.

. Por ejemplo, al pagar o cobrar el alquiler. En caso de ser trabajador por cuenta propia o autónomo y estar cobrando las ventas a través de este medio.

