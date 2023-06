Este es el salario más habitual en España

El nivel de vida sube pero no al ritmo de los salarios. En España, según los últimos datos del INE, el salario más habitual entre los españoles es de 18.502 euros brutos al año, percibido por 563.384 asalariados. El segundo salario más frecuente alcanzó los 16.487,2 euros anuales y lo cobraron 560.327 trabajadores. Los empleados peor pagados se encuentran en la hostelería.

El 17,5% ganó en 2021 como mucho el salario mínimo interprofesional (SMI), que fue de 13.370 euros anuales. Así lo reflejan los datos de la 'Encuesta de Estructural Salarial 2021' del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gran problema de este sueldo aparece cuando llegan las facturas. El alquiler o la hipoteca, la luz, el agua o la cesta de la compra, entre otros, son los principales gastos a los que nos enfrentamos cada mes. Pero una nómina de 1.100 euros no suele cubrir todos estos gastos porque dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivamos, el nivel de vida es más alto.

Por ejemplo, el País Vasco (31.063,68 euros anuales por trabajador) es la comunidad donde más se gana. Seguido de Madrid (29.512,58 euros) y Navarra (28.459,3 euros). Los salarios más bajos se presentaron en Extremadura (21.393 euros) y Canarias (22.466,2 euros).

En el siguiente mapa puede consultar el salario en cada comunidad autónoma:

A veces, las ofertas de empleo tampoco ayudan a encontrar un sueldo y unas condiciones adecuadas. Carlos Hernández, físico de la Universidad de Salamanca, recibió una oferta en el extranjero del todo sorprendente: trabajar por nada. Recibió una propuesta de trabajo que no era remunerada, asegura que estas instituciones "juegan con la necesidad que tenemos los científicos de añadir una línea en nuestro currículum".

Pero este no es el único caso. Hay numerosas ofertas de empleo que no especifican ni el horario ni el salario con alertas como: "Salario no disponible" o "Interesante retribución económica".

La hostelería, con los salarios más bajos

La actividad económica con mayor remuneración anual en 2021 fue: suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (52.985,8 euros), que duplicó la media nacional. Seguido de actividades financieras y de seguros (46.122,2 euros), información y comunicaciones (36.630,4 euros anuales), industrias extractivas (34.866,3 euros) y Administración Pública (34.010 euros).

En el lado contrario se encuentra el sector de la hostelería con 14.632,8 euros anuales. También tienen bajos sueldos las actividades administrativas y servicios auxiliares (18.118,6 euros).

En el siguiente gráfico puede consultar la evolución del salario medio anual en España:

Así explica el INE la diferencia entre el salario medio y el salario más habitual

El Instituto Nacional de Estadística explica la diferencia entre el salario medio y el más habitual en que hay pocos trabajadores con salarios muy altos, pero que influyen en el salario medio, por lo que hay muchos más trabajadores con sueldos bajos.

Por tanto, el INE hace una división entre los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior para obtener el salario mediano -que no hay que confundir con salario medio- y que en 2021 se situó en 21.638,69 euros, un 3,4% más que en 2020.