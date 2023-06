Estas monedas de euro van a desaparecer a partir del mes de julio: el Banco de España tiene una orden para destruirlas

Varios tipos de monedas van a destruirse tras la orden anunciada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves. El objetivo de esta secretaría de Estado con dicha desmonetización pasa por la erradicación de las estafas y de la falsedad en las monedas de euro que circulan por el territorio español y de las que alerta la Guardia Civil.

A partir del 1 de julio quedarán retiradas las monedas de euro consideradas "no aptas" según la Ley 10/1975, de 12 de marzo. Esta norma dará potestad al Banco de España para eliminar de la circulación aquellas "monedas que entren en sus Cajas y no superen el proceso de autentificación o no se consideren aptas para la circulación".

¿Cuáles son las monedas de euro "no aptas" y las falsas?

Según se expresa en el BOE, la desmonetización es una de las prioridades del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tilda de "necesaria" la regulación de la acumulación de una considerable cantidad de monedas de euro falsas en el Banco de España. Hay dos tipos de monedas que se destruirán Y que aparecen definidas en los apartados B y C del artículo 2 de este reglamento:

Monedas de euro no aptas : estas son aquellas que han sido autentificadas en un primer momento pero que luego han sufrido una alteración o directamente el Banco de España las ha rechazado durante ese proceso de autentificación.

: estas son aquellas que han sido autentificadas en un primer momento pero que luego han sufrido una alteración o directamente el Banco de España las ha rechazado durante ese proceso de autentificación. Monedas de euro falsas: hacen referencia a las que aparentemente son unas monedas de euros auténticas, pero de forma fraudulenta han sido fabricadas o alteradas por lo que el Banco de España niega su utilización.

¿Qué es la desmonetización?

Además, en ese mismo apartado se definen otros conceptos ligados a esta orden como la desmonetización, definida como un proceso físico en el que las monedas de euro no aptas son destruidas a través de una deformación física y permanente en e tiempo, por lo que es imposible que puedan volver a la circulación.

¿A dónde van estas monedas?

Según la Ley 10/1975, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre tiene la capacidad de destruir ambos tipos de monedas mencionada. La misma institución puede asumir la responsabilidad o también tiene la posibilidad de contratar a terceros para dicha desmonetización.

En el artículo 7 de la norma, se expone que la Fábrica podrá emplear los materiales obtenidos del proceso de destrucción de monedas para "acuñaciones sucesivas", siempre y cuando cuente con la aprobación de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Si esto materiales no cumplen con el fin expresado, procederán a vencerse pero para ello "deberá abonar el valor de mercado de dicho material al Tesoro Público".