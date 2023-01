¿Se está notando la bajada del IVA en los alimentos durante el primer día de mercados abiertos de 2023?

Primer día de IVA reducido en los mercados. Los alimentos básicos pasan del 4% al 0%, mientras que el impuesto de la pasta y el aceite baja a la mitad, hasta el 5%. Para comprobar cómo ha afectado esta bajada al precio de la cesta de la compra, hemos hecho la compra en diferentes mercados. Mercados que también visitamos el viernes pasado para así poder comprobar la diferencia.

Algunos alimentos sin IVA

A lo largo de la mañana de este lunes 2 de enero hemos podido ver que algunos establecimientos ya han actualizado sus precios.

En un frutería del mercado Maravillas, en Madrid, los calabacines costaban el viernes 2,80€. Este lunes los hemos comprado a 2.59€. En una carnicería del mismo mercado nos hemos ahorrado 20 céntimos en un cartón de huevos. "Aunque sean unos céntimos, todo suma, todo viene bien", reconoce una clienta. También se deja ver la rebaja del IVA del 4% al 0% en las barras de pan de un panadería valenciana. "El ahorro es de 3 céntimos por barra", nos cuenta la dependienta.

La reducción del IVA llega poco a poco

Aunque sí hemos encontrado algunos productos con los precios actualizados, la realidad es que la mayoría de puestos que hemos visitado en los mercados de varias ciudades todavía no habían aplicado la rebaja o eliminación del IVA.

Según los clientes, los precios siguen siendo los mismos: "Yo no he notado nada" o "me ha costado la compra lo mismo que la semana pasada", nos cuentan. Los comerciantes nos explican que ellos ya compraron el género la semana pasada con el IVA anterior y que si "lo venden más barato tendrán pérdidas".

Desde la Organización de Consumidores nos recuerdan que "el IVA es un impuesto que va a apagar el consumidor final y por tanto los intermediarios solamente tienen que liquidarlo".