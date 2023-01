España a la cola en competitividad fiscal, según el Instituto de Estudios Económicos

Crece la presión fiscal en España, hasta cifras nunca antes vistas, "supera todos los registros históricos y, aun así, se pretende incrementar los ingresos tributarios para 2023", explica Íñigo Fernández de la Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Y así se recoge también en su último informe: "la presión fiscal en España está ya por encima de la media europea". Según su análisis, en 2023, pagaremos todavía más impuestos, la presión fiscal, alcanzará el 42,3% del PIB. Es decir lo que vamos a pagar en tributos, representará casi la mitad de la riqueza de todo el país.

El informe cuestiona nuestro sistema tributario. España, asegura el análisis "es una excepción en las economías más desarrolladas de la eurozona, el futuro del sistema tributario, a corto y medio plazo, parece enfocado a la posibilidad de seguir aumentando la recaudación obtenida de empresas y familias" y sitúa a España a la cola en competitividad fiscal. "Ocupa la posición 34 del total de los 38 países analizados", y añade el IEE, "se ha producido un deterioro drástico de la competitividad fiscal en nuestro país". Los cuatro países que se quedan detrás de nosotros son Irlanda, Portugal, Italia y Francia. Algo que llama la atención porque Irlanda suele ser más atractivo que España a nivel fiscal, de hecho, hay grandes multinacionales tributando allí.

Este estudio también analiza el esfuerzo fiscal. Es un término al que estamos menos acostumbrados pero vamos a intentar explicárselo. Para calcularlo hay que tener en cuenta dos variables: por un lado la cantidad de impuestos que pagamos y, por otro, la renta per cápita. Es decir, supongamos que tenemos un impuesto idéntico en Noruega y España. Evidentemente, no será lo mismo pagarlo en un país que en otro porque, para empezar, la diferencia salarial es bastante amplia. Pues bien, según el estudio del IEE, el esfuerzo fiscal en España supera en un 53% la media de Europa. Si nos fijamos en la tabla elaborada por este organismo, esa media de Europa está en 100 puntos, por debajo, países como Alemania (95,8), Suecia (90,4), Suiza (36,0) o Irlanda (26,3). Al otro lado, por encima de la media, tenemos a Francia (131,6), Italia (149,8), España (152,8) o Portugal (177,8). Pero ni nosotros ni ninguno de nuestros países vecinos se acercan a los 377 puntos de Bulgaria, el país con la tasa de esfuerzo fiscal más alta.

Varios organismos cuestionan este informe

En Antena 3 Noticias hemos consultado a varios expertos fiscales que tienen dudas sobre algunos puntos del informe publicado por el IEE. "Lo cierto es que aún no tenemos datos sobre esta presión fiscal en España para 2022 y esa comparación se está haciendo con datos reales pero de 2021, por lo tanto no tiene un apoyo muy sólido este análisis", asegura Carlos Cruzado, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda. Para Luis del Amo, secretario técnico de REAF- Consejo General de Economistas, hay datos que no cuadran en el apartado de competitividad fiscal "este índice lo pongo un poco en cuarentena, me choca muchísimo que Irlanda tenga menos competitividad fiscal que España".