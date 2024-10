Errenteria, el primer municipio tensionado del País Vasco

Errenteria es oficialmente zona tensionada en vivienda. El municipio gipuzkoano se convierte así en la primera localidad vasca en obtener este reconocimiento que permitirá topar los precios del alquiler a partir del mes de enero.

La vivienda en alquiler es "prácticamente inexistente", con ofertas que superan los 950 euros mensuales. La declaración de zona tensionada tiene dos consecuencias inmediatas: los inquilinos podrán prorrogar anualmente hasta tres años su contrato sin incrementos y, cuando la vivienda se quede vacía, el casero deberá alquilarla con el mismo precio que el contrato anterior.

A la espera de que el Ministerio de Vivienda fije con los datos ofrecidos por las Diputaciones Forales, el tope que se impondrá a partir de enero, en Errenteria el anuncio ha sido recibido con cierto escepticismo por los vecinos que esperan que los precios bajen porque "es imposible encontrar un alquiler por menos de 800 euros".

Lo cuenta ante los micrófonos de Antena 3 Noticias Melania Francia, agente inmobiliaria en Errenteria: "Los últimos tres pisos que he alquilado eran de 1.000 euros, 975 y 800 y al final esas rentas no las puede pagar cualquiera".

Ainhoa, vecina de la localidad, asegura que no ha conseguido encontrar "nada interesante" en tres años. "Piden hasta 600 euros por una habitación en casas pequeñas y viejas que están en barrios en los que no quieres vivir. No te lo puedes permitir", señala la mujer, que es funcionaria municipal.

El ayuntamiento de Errenteria habla de "emergencia habitacional". La alcaldesa, Aizpea Otaegi, celebra la declaración pero asegura que "no es suficiente para acabar con el problema de la vivienda". "Hace falta un plan integral y que los municipios colaboren y soliciten la catalogación de zona tensionada", denuncia la regidora.

Errenteria no es la excepción

La cercanía con San Sebastián, ya que Errenteria está a 10 kilómetros de la capital gipuzkoana, ha influido en el incremento del precio de los alquileres, de hasta un 17% en los últimos cinco años.

Pero el municipio no es la excepción en el País Vasco. Según el Ministerio de Vivienda, 43 localidades vascas cumplen los requisitos para ser catalogadas como zonas tensionadas, incluidas las tres capitales. Un millón y medio de personas vive en zonas donde encontrar un alquiler es "prácticamente imposible".

El Gobierno vasco ha puesto en marcha los procesos en Zumaia, Lasarte y Galdakao y espera que más localidades lo soliciten.

