Enfrentamiento por el apagón: Red Eléctrica y las compañías se acusan mutuamente en público

El apagón que dejó sin suministro a millones de personas en España sigue levantando chispas en el sector eléctrico. Esta mañana, en el foro CREO 2025 organizado por Cinco Días y Prisa Media, el enfrentamiento entre las eléctricas y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha sido total. En un debate tenso, se han acusado mutuamente del colapso.

Beatriz Corredor ha defendido con firmeza que las renovables no tuvieron nada que ver en la caída del sistema y ha vuelto a negar que lo que pasó fuera por un experimento con las renovables. Lo que sí ha hecho es señalar directamente a las energías convencionales como responsables de no soportar la inercia del sistema. Dice que no controlaron bien la tensión el día del apagón. “A los diez minutos de que se cayera todo el sistema español, ya se estaba reponiendo”, ha asegurado, sacando pecho de la reacción de Red Eléctrica.

Iberdrola responde: "Nos sentimos señalados"

Frente a ella, las grandes compañías eléctricas no han tardado en lanzar sus dardos. Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola, se ha mostrado especialmente molesto por las acusaciones: “La responsabilidad de controlar las sobretensiones es de Red Eléctrica, no de nosotros". Asegura que se sienten "señalados". Las compañías se defienden e insisten en que la estabilidad de nuestro sistema depende de Redeia. También ha criticado duramente unas declaraciones previas de Corredor: "Ayer Beatriz hacía un titular que la verdad me sorprende: 'Las energías convencionales no fueron capaces de soportar la inercia'. Perdón, las energías convencionales son perfectamente capaces de soportar la inercia. No demonicemos tecnologías. Lo que necesitamos son datos, no relatos", defendía.

José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha intentado rebajar la tensión palpable durante el foro: "Voy a tratar de amortiguar oscilaciones y tensiones", ha dicho con ironía.

Corredor exculpa a las renovables y señala a las eléctricas

Pero el rifirrafe ha seguido. Corredor ha defendido que faltan datos clave para esclarecer el origen real del fallo: "Este panel de expertos nos ha escrito a nosotros para que le ayudemos a recabar los datos de los generadores y distribuidores españoles que no están consiguiendo".

En primera fila, Corredor escuchaba las críticas con sonrisa irónica. Las posturas, lejos de acercarse, parecen cada vez más distantes. La presidenta de Red Eléctrica y el Consejero Delegado de Iberdrola han dejado claro, en el mismo evento, que sus versiones sobre los motivos del apagón no es que sean distintas, es que resultan incompatibles.

