Elvira Rodríguez descarta que la situación en Grecia pueda contagiar a España

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha afirmado este lunes que los mercados de capitales podrían ser una solución a los problemas de financiación de la economía, dado que se ha demostrado que las medidas tomadas tras la crisis "han causado ciertos daños colaterales" a la hora de asignar la financiación existente "de forma eficaz y eficiente".



Durante su intervención en un foro informativo organizado por el diario 'La Razón', Rodríguez ha señalado que la crisis se originó por un exceso de financiación "que hizo caso omiso al concepto del riesgo, se olvidó del medio y largo plazo, buscando plusvalías o beneficios inmediatos y actuó con total falta de transparencia".



Desde su punto de vista, todo esto provocó "un contagio en cascada" -el llamado 'efecto sistémico'- que hizo que "la oferta se secara y la demanda se viera absolutamente insatisfecha". Esto fue lo que provocó que las instituciones públicas tomaran las medidas oportunas para que una situación así no se repitiera.



Sin embargo, transcurridos unos años estas medidas han causado "ciertos daños colaterales", según ha explicado Rodríguez.



"A fuerza de garantizar que el enfermo no se contagiaba en la epidemia se le estaba matando de hambre, pues todo se había encaminado, de alguna manera, a conseguir que no se volviera a dar un exceso de financiación con las características del que había causado la crisis", ha indicado.



En este sentido, ha apuntado que ya se trabaja con los instrumentos de este mercado para que los demandantes de financiación puedan conseguirla sin pasar necesariamente por los balances de las entidades de crédito, "que juegan un papel imprescindible en la economía de los países pero que, al menos en Europa, habían tenido un papel tan protagonista que no pudo evitarse que transfirieran sus problemas al resto del sistema".



La presidenta del supervisor ha insistido en que el trabajo ahora está centrado en desarrollar instrumentos "transparentes, claros, sostenibles y seguros" y de ahí nace el proyecto del Mercado de capitales único europeo, una propuesta que ha definido como "ambiciosa" y que augura que ocupará la nueva legislatura europea, así como los esfuerzos de los países "para dotar de mecanismos financieros adecuados a sus economías".



A renglón seguido ha recordado que España no es ajena a esta necesidad, dado que ya ha redactado la nueva normativa referida al capital riesgo y la ley de financiación empresarial con la que se regulan figuras como el crowdfunding o la titulización.



Rodríguez ha insistido en que es "imprescindible" una correcta financiación de la economía para que ésta prospere, genere riqueza y empleo y se pueda extender el bienestar a los ciudadanos. "Se trata de encontrar escenarios en los que se case la oferta de financiación con su demanda", ha afirmado.