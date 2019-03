Elpidio José Silva, sobre Caja Madrid: "La crisis no es la causa del hundimiento, sino la gestión"

Elpidio José Silva, el primer juez que envió a Miguel Blesa a prisión, ha reiterado que "el ingreso en prisión de Blesa estaba fundado porque había indicios de una gestión bancaria criminalizada que se podría haber llevado por delante a la tercera entidad financiera del país generando un riesgo sistémico terrible y el empobrecimiento del país".

En una entrevista en Espejo Público, Silva ha subrayado que "en la conducta de estos directivos ya se detectaron evidencias y sospechas de criminalidad terribles", a la vez que añade que "lo de las tarjetas es un ejemplo, pero no el peor".

Explica que le dijeron al instructor de la causa contra él que volcara los mails porque había algunos que "tenían que ver con tarjetas, un Gurtel 3, compra de entidades en el extranjero sin criterio de sector bancario"...

En su opinión, "la crisis no es la causa del hundimiento, sino la gestión". Explica que estas 'tarjetas black' "no tienen reflejo contable", por lo que no sólo sería delito contra la Hacienda Pública, sino también delito contable y administración desleal o apropiación indebida.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, culpó a Blesa, Aznar e Izquierda Unida del hundimiento de Caja Madrid. En opinión de Silva, cree que "se hizo con dolo y con ánimo de engañar" y sitúa la responsabilidad en el Presidente de la entidad, en "la 'corte' de directivos que estaban en la cúpula de Caja Madrid y regían la entidad", y en aquellas personas que "por privilegios o favores se quiere premiar".

Sabíamos que "habíamos tocado un nervio muy sensible del Régimen y de esta posible organización criminal que había llevado a cabo esta gestión catastrófica", dice Silva y subraya que no le sorprendió cuando el primero que le criticó por meter a Blesa en la cárcel fuera un miembro de CCOO, porque "la trama era de una urdimbre muy extensa en horizontal y vertical", en la que "personajes ilustres movilizaron todos los medios y al propio poder judicial".