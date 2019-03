Leguina: "Podemos es el partido del cabreo y no puede haber tantas razones para votar a gente que no está centrada"

Las últimas encuestas dan una estrepitosa caída en intención de voto al PP, un sondeo realizado por GAD 3 para Antena 3 estima que el partido liderado por Rajoy seguiría siendo la fuerza más votada pero con una bajada de diez puntos. Otro sondeo realizado por Metroscopia habla de un descenso de 15 puntos. El PSOE también baja y en todos ellos sorprende la subida de Podemos.

Joaquín Leguina se ha mostrado "preocupado" por esta cuestión, "no sólo como militante del PSOE, sino como ciudadano" porque el exalcalde madrileño ha calificado a la formación de Pablo Iglesias como "el partido del cabreo". Leguina considera que "en España hay muchas razones para el cabreo, pero no debería haber tantas para entregarle la representación de tu cabreo a un grupo de gente, en fin, que políticamente no está precisamente centrada".

Leguina ha dicho que Podemos "es una aventura" y añade " es un grupo de gente joven que sale de una facultad, que no es la más prestigiosa del mundo, y que se han hecho con un 1.200.000 votos".

Sobre las últimas polémicas protagonizadas por Pedro Sánchez, Leguina ha reconocido que cree que se trata de "fallos". El exalcalde socialista opina sobre las declaraciones de Sánchez de reducir el gasto en Defensa que Europa se gasta en esta partida muy poco y sentencia "se tiene que gasrtar más en Defensa".

Preguntado por las últimas informaciones que rodean al caso de las 'tarjetas opacas' de Caja Madrid Leguina ha explicado que en la época en la que él era regidor de la capital "existían tarjetas dotadas en 400 euros al mes a justificar" y asegura que "estas tarjetas negras no existían hasta que llega el señor Blesa". Además dice "había intención de engañar" y señala como prueba de esto que "cargaban estos gastos a partidas que nada tienen que ver".