El Puerto de Valencia recobra normalidad tras acuerdo con grandes navieras

Según han informado fuentes sindicales, el acuerdo se extiende a las principales navieras de contenedores que operan en el puerto de Valencia, como es el caso de Noatum, Grimaldi, MSC, APM-Maersk y Acciona-Transmediterránea, que concentran en conjunto alrededor del 80 por ciento de los estibadores.

No obstante, la huelga sigue convocada en el Puerto de Valencia, aunque los trabajadores de las empresas que han firmado el acuerdo no la secundarán y sólo ejercerán su derecho a huelga los estibadores de aquellas empresas que no lo han suscrito, han señalado fuentes del comité de empresa.

La asamblea de trabajadores ha terminado poco antes de las 10 horas de esta mañana, y a partir de entonces la actividad portuaria se ha ido retomando hasta alcanzar una cierta normalidad.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de València (APV) han confirmado que, a las 10 de la mañana, la actividad es de normalidad tras la vuelta al trabajo de los estibadores, y que el tráfico en los accesos a las instalaciones portuarias es fluido. Han añadido que el acuerdo es entre empresas y trabajadores, aunque ayer el presidente de la APV, Aurelio Martínez, se reunió con todas las partes después de que se alcanzara ese entendimiento.

El comité de empresa de los estibadores espera que, tras el ofrecimiento de negociación y el acuerdo alcanzado con las grandes navieras, la patronal estatal Anesco "tome una decisión seria".