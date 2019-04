Un juez setencia que la dación en pago, que saldaría toda la deuda con el banco, debe ser obligatoria

Entregar la vivienda al banco sería suficiente para que una deuda quede saldada. Un juez de Barcelona ha abierto la puerta a la dación en pago obligatoria.

En una sentencia, el magistrado asegura que: la cláusula en el contrato hipotecario es abusiva y acusa a la entidad de no actuar de buena fe. En este caso el banco se tiene que conformar con la entrega de la vivienda y no puede pedir más. "Cuando las personas firman eso, no saben muy bien lo que han firmado", asegura el abogado Juan Ignacio Navas,

Esta cláusula es abusiva, como en todos los contratos hipotecarios, y una vez se entrega la vivienda, la familia tiene que quedar liberada de la deuda", asegura Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados Hipotecarios.

"Una vez se entrega la vivienda, la familia tiene que quedar liberada de la deuda"

Pero el frente más importante abierto en los tribunales es el de las cláusulas suelo. Este viernes el gobierno aprobara una solución para que los afectados recuperen su dinero de forma gratuita y fuera de los tribunales.

"De una forma rápida, con un máximo de tres meses se podrá reclamar y llegar a un acuerdo con las entidades por las cláusulas suelo que han sido consideradas inválidas", afirma el ministro de Economía, Luis de Guindos.

De Guindos también ha anunciado que se trabaja en una nueva ley hipotecaria para evitar la opacidad de los contratos de las hipoteca.