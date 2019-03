El conflicto de los estibadores, en cinco claves

¿Por qué la Unión Europea quiere sancionar a España?

La Comisión Europea alertó por vez primera a España en 2011 de que su régimen legal del servicio de manipulación de mercancías en los puertos contraviene el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el de libertad de establecimiento, al impedir que las empresas contraten libremente a los estibadores de puertos. Las negociaciones con los agentes del sector y el periodo de casi un año de interinidad del anterior Gobierno impidieron legislar para cambiar el modelo de la estiba y la Comisión Europea demandó a España por incumplir la sentencia del Tribunal Europeo de diciembre de 2014, iniciativa que es la que ahora puede dar lugar a la segunda sanción.

¿Qué propone el Gobierno a los estibadores?

El Ejecutivo califica de ambiciosa, generosa y sin precedentes en la historia reciente su oferta, bautizada como "acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la producción en el sector de la estiba". El decreto ley contempla prejubilaciones voluntarias con el 70 % del sueldo de los últimos seis meses a partir de los 50 años o la subrogación de los trabajadores, entre otras medidas.

¿Por qué los sindicatos y la oposición no lo aceptan?

El rechazo al decreto ley en el Congreso se debió principalmente a la falta del consenso y de la garantía del mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores portuarios. Los sindicatos quieren continuar con la negociación colectiva entre patronal y trabajadores, pero los asesores jurídicos de los sindicatos advirtieron que la oferta del Gobierno "en modo alguno compromete el 100 % de la garantía de empleo de los actuales estibadores portuarios".

¿Cuándo intentarán llegar a un acuerdo?

Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector volverán a reunirse el próximo martes 21 para buscar un acuerdo en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno. Se espera que participen en la mesa negociadora representantes de los ministerios de Fomento y Empleo, así como el presidente del CES, Marco Peña, que actúa como mediador entre la patronal y los sindicatos.

¿Y qué pasa mientras con la multa?

La multa impuesta por Europa es de 27,522 euros diarios desde el 11 de diciembre de 2014, día de la sentencia, por lo que asciende ya a casi 23 millones de euros. Aunque la CE paró el reloj de dicha sanción en el momento en el que el Gobierno preparó el decreto ley, tras su derogación, el Gobierno asegura que lo activará de nuevo y, además, retirará probablemente el compromiso de condonar la multa acumulada hasta ahora. No obstante, España no tendrá que abonarla hasta que haya una nueva sentencia del TJUE que le condene por no corregir el incumplimiento por el que se la sancionó la primera vez. El Gobierno advierte de que este nuevo fallo "está al caer" y cuando llegue supondrá una multa diaria de 134.107 euros durante el tiempo que España siga sin reformar la estiba.