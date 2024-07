Se dispara el trabajo de los detectives privados en verano: "Casi el 100% de las investigaciones acaban en infidelidad"

El teléfono no deja de sonar durante las vacaciones. El verano es la época del año en la que más trabajo tienen investigando infidelidades. El primer paso es conocer qué sospechas tiene el cliente y hacer un informe con todos los detalles.

"Es muy importante elegir el día indicado para investigar. No es lo mismo hacerlo un martes cuando el objetivo está trabajando y siguiendo su rutina, que durante el fin de semana o en un supuesto viaje con amigos", explica Daniel Fontanals, gerente y detective de Fontanls y Cabré Detectives.

Por ese motivo es habitual ver a estos detectives en el aeropuerto: siguen los pasos del investigado, allá donde vaya, incluso de viaje. Saben toda la programación, a qué hora coges el vuelo e incluso el hotel en el que te hospedas. Este tipo de trabajos, explican los propios detectives, suelen costar unos 700 euros al día, más las horas extra que el cliente esté dispuesto a pagar.

Sin duda no es un empleo sencillo. Hay que encontrar un equilibrio entre vigilar, enterarse de lo que está haciendo el investigado y, a la vez, no ser descubierto. "Es muy importante no perderle de vista porque se nos puede escapar ya para todas las vacaciones, pero tampoco queremos que se de cuenta de que estamos siguiéndole", explica Daniel. Están pendientes de cualquier movimiento y con una cámara de fotos para aportar pruebas al caso.

Casi el 100% de las investigaciones, asegura Fontanals, acaban siendo infidelidades. "Cuando viene un cliente es después de pensárselo mucho, tiene casi seguro que le están engañando", precisa el detective.

Ellos facilitan las pruebas, se aseguran de que las sospechas sean ciertas y tratan de decírselo al cliente con todo el tacto posible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com