El día a día de los peritos de seguros de coche tras la DANA: "Lo primero es averiguar hasta donde llegó el agua"

Cerca del 40 por ciento de las reclamaciones presentadas por los afectados por la DANA que anegó zonas de varias comunidades autónomas y en especial a municipios cercanos a Valencia, son referentes a vehículos que en diferentes grados, se han visto afectados por las inundaciones.

En garajes inundados, aparcados en la calle o mientras circulaban, miles de coches fueron arrastrados por la repentina crecida del agua debido a las fuertes lluvias. Encontrar, clasificar y dar solución de estos autos, es ahora la ardua tarea que se reparten entre peritos, mecánicos y personal de los desguaces.

Peritos

José es perito de seguros, tiene su despacho en el centro de uno de los municipios afectados en la catástrofe. Es uno de los 1600 peritos encargados de valorar cada uno de los más de 120.000 automóviles que sufrieron daños durante el peor momento de la DANA. "Nos ponemos las botas y a la calle a trabajar", así comienza una jornada, en busca del coche a peritar, caminando entre el lodo que todavía es uno de los protagonistas de las calles.

"Lo primero cuando nos acercamos a un coche afectado es averiguar hasta donde llegó el nivel del agua", dice mientras nos acercamos a un coche. "Se ve claramente como aquí el agua llegó hasta el coche" esto supone que se trata de un siniestro total. Si el agua supera el nivel de la palanca de cambios, se da por hecho que se han visto afectadas las centralitas y el sistema eléctrico. Estas son las averías más caras y supondría más dinero asumir el arreglo que el propio valor del coche.

Talleres

Los talleres también notan como la carga de trabajo se ha multiplicado. En el taller de José acaban de recibir un 'suv' todo terreno, a simple vista parece que su dueño ha tenido suerte. "Vemos como el agua se ha quedado al nivel de los pies" esto es buena señal, podría indicar que la centralita está sin daños "el arreglo de este vehículo podría ser de 1500 euros sin embargo, si las centralitas están afectadas... solo la principal vale entre 4.000 y 5.000 euros"

Desguaces

Otro sitio donde no dan abasto en las campas de los desguaces. Es el destino de los automóviles para los que no hay otra solución. Manuel reconoce que no tiene medios para toda la carga de trabajo y sospecha que en toda la Comunidad Valenciana no van a poder hacer frente a todo lo que se les viene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer