Declarado improcedente el despido de un trabajador por insultar a su jefe en una red social

A golpe de tecla y quizá, sin pensarlo mucho, se lanzó a escribir esto en su muro: "De nuevo quiero dar las gracias a esta empresa mundial que tiene una dirección que sólo vale para dar los buenos días". Insulto incluido, hoy su autor nos da su explicación y asegura :"Mi tío enfermó y yo le pedí a la empresa que me diera el día libre para poder ir al entierro. Me lo negó, me dijo que tampoco podía y puse una serie de palabras y un comentario que a la empresa no le gustó".

Alguien lo vio y, una semana después de haber hecho el comentario en el Facebook, le despidieron. Pero el juez cree cree que sus palabras fueron un simple "desahogo" y asegura que en ningún momento el trabajador tuvo intención de ofender.

"Reconozco que soy un mal hablado, pero bueno", asegura el implicado. Por eso, la sentencia obliga a readmitirle, el insulto que utiliza no va dirigido a ninguna persona en concreto, se valora que no atenta contra alguien concreto y que no ha habido ese ánimo ofensivo.

No es la primera vez que un trabajador insulta en la red a su jefe, aunque la mayoría opina que hay que tener cuidado porque todo lo que escribimos en la red, siempre deja su huella.