¿Debemos seguir pagando el alquiler de nuestra vivienda o local mientras dure la crisis por el coronavirus?

El aluvión de ERTES solicitados por el coronavirus ha provocado que la situación económica de muchas familias sea muy delicada, más aún si hay que pagar un alquiler de una vivienda o un local.

En algunos casos, el arrendador ha eximido al inquilino del pago de dicha mensualidad o ha reducido el valor del importe por la situación de crisis que vivimos. Sin embargo, en otros casos, el propietario exige el pago del mes de alquiler porque necesita ese dinero, y es aquí cuando surge un dilema sobre cuál debe ser la forma de actuar mientras dure el estado de alarma.

El Sindicato de Inquilinos ha colgado un cartel en las fachadas de sus casos que dice “si no cobramos, no pagamos”. No obstante, los caseros dicen “si no cobro, no tengo ingresos”.

Cada situación es diferente por lo que inquilino y casero deberán ponerse de acuerdo sobre si se pagará el alquiler o no mientras dure la crisis del coronavirus. Por ejemplo, Carmen vive con su marido y sus tres hijos en una buhardilla de 37 metros cuadrados y asegura que este mes no ha podido pagar el alquiler: “He elegido alimentación, que es lo primordial para mí”.

Beatriz tiene varios trabajos, todos ellos precarios y sus ingresos no le llegan: “Nuestra casera tiene varios pisos y espero que comprenda la situación”. El casero de Janet le ha ofrecido quedarse con la fianza para que no tuviera que pagar después de que le redujeran la jornada: “Cobro ocho euros la hora y pago 500 euros de alquiler”.

Zaida tiene una peluquería y el casero del local le ha perdonado el pago del alquiler mientras dure esta situación: “Se me cayeron las lágrimas porque esta ayuda supone muchísimo para mí”.

En el otro extremo de esta situación se encuentra Loli, una casera que necesita los ingresos que sus inquilinos aún no le han pagado: “Hay gente que si se ha visto sometida a un ERTE, pero no es el caso de todos ellos”. El problema del alquiler que ahora, para muchos, es aún más grave.