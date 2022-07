El debate sobre el uso de la corbata divide a la calle y a los expertos

El presidente Pedro Sánchez ha reabierto el debate que ya se abordó hace más de una década en el Congreso. Ahora, los profesionales del protocolo, vuelven a recordar cuándo es necesario su uso. "Está asociado a cuestiones de oficialidad, uniformidad y seriedad en muchas ocasiones", comenta Diana Rubio, Directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo.

Y no resulta fácil de eliminar en ciertas oficinas o en las recepciones de los hoteles, por ejemplo. A las puertas del Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago, un turista nos lo confirma: "A mí me gusta que nos atiendan con cierto decoro, es un código que no se debe perder. Ni la ética, ni la estética".

Opiniones opuestas en la calle

Que pueda ayudar a reducir el consumo de aire acondicionado queda en entredicho y en la calle hay opiniones para todos los gustos. A favor muchos, en contra otros tantos y también hay quien se lanza a por más. "Yo diría que se eliminase también la chaqueta, que es lo que más calor nos da", comenta un hombre.

No solo en determinados empleos será complicado que se modifique el código, también en determinados eventos como las bodas. Hablamos con una recientemente casada que nos cuenta qué regalo en su ceremonia. "Nosotros dimos corbatas a todos los chicos que asistieron a la boda. Nos apetecía que se mantuviese la elegancia y si alguien se la olvidaba, les facilitamos la tarea". Laura, que así se llama, añade algo más: "También regalamos abanicos para las mujeres y quizás sea la solución".

El debate regresa en pleno arranque de una nueva ola de calor.