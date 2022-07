El rifirrafe cuando José Bono recriminó a Miguel Sebastián no llevar corbata en el Congreso

Tras la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a todos sus ministros y responsables públicos de no usar corbata cuando no sea necesario para ahorrar aire acondicionado, las críticas al jefe del Ejecutivo no han dejado de llegar. Desde el PP le acusan de "intentar vender una realidad a la población que solo está en el imaginario de un dirigente que lleva meses sin pisar la calle". Sin embargo, si viajamos a 2011, se produjo un reproche en el PSOE cuando Miguel Sebastián acudió al Congreso sin corbata.

El elemento principal en los casos de este viernes y el de 2011 tiene un denominador común: la corbata. El entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, afeó a Sebastián -ministro de Industria en aquel momento- por acudir al pleno sin corbata. Todo comenzó cuando Sebastián aprovechó una pregunta en la sesión de control sobre el ahorro energético y comentó que los japoneses habían decidido flexibilizar el uso de la corbata. Defendió aquel tipo de pequeños gestos e instó a la Mesa a hacer un control mayor sobre la temperatura de la Sala.

Al ver el aspecto de Sebastián, Bono -de manera excepcional- tomó la palabra para afearle por no usar corbata y agradeció a todos aquellos que la portaban para mantener "la disciplina del vestido" en el Congreso.

Respuesta burlesca de Bono a Sebastián

El entonces presidente del hemiciclo explicó en un tono satírico que la temperatura era difícil de regular: "Es probable que el primer ministro japonés vaya sin corbata al Parlamento, no sé si ante el emperador de Japón". El ministro de Industria explicó a los periodistas a su salida que seguiría acudiendo sin corbata para promover un debate sobre el ahorro de energía.

"Yo creo que cumplo con lo que tengo que cumplir y voy a seguir, diga lo que diga el señor Bono y el emperador del Japón", remarcó Sebastián como réplica a los comentarios de José Bono.

Después del rifirrafe, el presidente del Congreso explicó que le había enviado un sms "diciéndole que si le he molestado, lo siento, porque le doy toda la razón en que haya que controlar la temperatura, pero el asunto de la corbata es más discutible".