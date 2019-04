De Guindos defiende ante la Eurocámara las cuentas españolas para evitar que se congele una parte de los fondos comunitarios

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha asegurado este martes que "no existen regates de ningún tipo" para corregir el déficit y ha reiterado el compromiso del Gobierno de adoptar un esfuerzo estructural del 0,5% del PIB el próximo año, que equivale a unos 5.500 millones de euros.

En rueda de prensa tras haber participado en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), De Guindos ha anunciado que ya ha contestado la carta en la que Bruselas pidió "lo antes posible" un nuevo marco presupuestario para 2017 al nuevo Gobierno.

"He contestado hoy la carta que mandaron, ya como ministro en plenas funciones, en la cual me comprometo a ello. En esa carta repito exactamente los mismos términos. España va a comprometerse en el proyecto presupuestario que va a remitir que va a incluir un déficit nominal del 3,1% y un esfuerzo estructural del 0,5%, como no podía ser de otra forma", ha expresado.

En cualquier caso, el ministro ha insistido en que los datos de crecimiento económico tanto de este año como de 2017 van a ser mejores que lo previsto inicialmente, una cuestión que "siempre ayuda".

También ha subrayado la importancia de la cifra de déficit con la que se cierre este año finalmente. "No es lo mismo si el punto de partida es de un nivel o de otro, eso tiene importancia desde el punto de vista del arrastre. Pero el compromiso es cumplir 4,6% este año y el 3,1% el año que viene, con un esfuerzo estructural del 0,5%. Aquí no hay regates de ningún tipo", ha manifestado.

En cualquier caso, el titular de Economía ha remarcado que la "variable fundamental" es el cumplimiento del déficit nominal, que para este año está establecido en un 4,6% y para 2017 en un 3,1%. "Como saben perfectamente, lo primero que mira la Comisión siempre es el objetivo de déficit nominal", ha apostillado.

La carta a Bruselas

En la misiva de respuesta del ministro al vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, y al comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, De Guindos asegura compartir "totalmente" las opiniones de ambos y reitera el compromiso del Gobierno con los objetivos pactados de reducción de déficit.

"En 2016 España ha tomado un número de medidas para reducir el déficit incluso a pesar de que el Gobierno seguía estando en funciones y sin plenos poderes presupuestarios. Estas medidas implementadas garantizarán que España cumple con el 4,6% este año", reza la carta. Además, la misiva asegura que el Ejecutivo español remitirá un proyecto de presupuesto actualizado al Ejecutivo comunitario y al Eurogrupo "en las próximas semanas", así como que este plan cumplirá con los también con la meta y el esfuerzo estructural de 2017.

Negociación del nuevo presupuesto

En relación a las negociaciones con otras fuerzas políticas para aprobar unos estos nuevos presupuestos, De Guindos se ha mostrado confiado en que se va a alcanzar a un acuerdo. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo, estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo", ha expresado. Así, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene una mayoría absoluta en el Congreso y, sobre las posibles alianzas para sacar adelante el plan presupuestario, el ministro ha evitado entrar en detalles para "no limitar el espectro de partidos a tratar".

No obstante, ha destacado que los compromisos adquiridos con Bruselas y con el resto de socios europeos "no es solamente" del Ejecutivo, sino que también corresponde al resto de fuerzas políticas.

"Nosotros vamos a dialogar todo lo que sea necesario, todo lo que sea imprescindible, vamos a tener todo tipo de contactos, vamos a entender perfectamente que hay otros partidos que tienen otras prioridades en materia presupuestaria, pero el cumplimiento de los objetivos presupuestarios no es únicamente responsabilidad del Gobierno, es la responsabilidad de todos los grupos de la Cámara", ha defendido.

En este sentido, De Guindos ha afirmado que ha tenido contactos "de forma continua" con representantes de Ciudadanos "fundamentalmente" sobre el marco general y "el planteamiento de Bruselas".

Asimismo, ha señalado que el Ministerio de Hacienda se sentará "inmediatamente" con la formación naranja para ir elaborando el proyecto presupuestario, el "primer elemento que hay que presentar en unas semanas".