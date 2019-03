David Taguas: "El déficit público será del 8,2% del PIB"

El que fue Director de la Oficina Económica durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero establece como causas de esta crisis el gasto público, el consumo, el poder adquisitivo y el crédito. Mientras que el funeral para Taguas sería la deuda y el desempleo.

David Taguas expone en 'Cuatro bodas y un funeral' algunas propuestas para salir de la crisis y junto a Susanna Griso ha explicado dos de ellas: Reducir el gasto público un 5% del PIB y bajar los impuestos a las familias y empresas.

Taguas ha hecho hincapié en que el gasto público en España se sitúa en el 46 "una cifra muy superior a la de Alemania", así que asegura que "la única forma de reducir el déficit es bajar el gasto público hasta el 41". El economista ha asegurado que "en España hay apego al gasto público, está bien visto" y añade "cuando los gobiernos incurren en déficit, esto no se penaliza como en Alemania o EEUU donde los ciudadanos no lo consentirían".

David Taguas se ha atrevido a pronosticar que el déficit de nuestro país "sobrepasará el 8% del PIB con las ayudas a la banca", es más, "si me pides la cifra la voy a dar: 8,2% con las ayudas a la banca y un punto menos sin ellas". El economista ha advertido de que "la situación de las cuentas públicas sigue desestabilizando la economía española".

Preguntado por cómo se reduce el gasto público sin afectar a partidas como Educación y Sanidad, Taguas se ha mostrado convencido: "Afectando a lo que hay que afectar: la clase política".

Bajar los sueldos

La otra proupesta que ha explicado en Espejo Público ha sido la de reducir los impuestos a familias y empresas.

David Taguas ha defendido, con motivo del acuerdo histórico alcanzado entre Iberia y el Sepla por el que lo pilotos han aceptado bajarse un 14% el sueldo, que la gente con trabajo tiene que bajarse el sueldo para que los desempleados puedan encontrarlo.

David Taguas también ha hecho memoria de su etapa con Zapatero y ha reconocido que de aquellas existía la burbuja inmobiliaria: "No se actuó bien, había que haber cortado el crédito desde el año 2002 no lo hizo el Gobierno de Aznar en la segunda legislatura y no lo hizo el Gobierno de Zapatero en la primera. Grave error".