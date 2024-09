David, estafado por una agencia de viajes: "Llegamos a Disney y no teníamos ni entradas, ni hotel, los niños lloraban"

Llevaban ahorrando meses para poder permitirse el que iba a ser el viaje de sus sueños, su luna de miel. Tamara y su pareja querían visitar Walt Disney World, en Orlando, y para organizarlo buscaron una agencia de viajes especializada en este tipo de destinos. La encontraron en redes sociales, con más de 47.000 seguidores parecía fiable: "Especialistas en viajes de grupo, parques y viajes temáticos", se puede leer en el perfil.

Se van de viaje, supuestamente, en 10 días y no tienen ni billetes de avión, ni reserva de hotel ni entradas para el parque "no sabemos nada del viaje, no nos ha dado explicaciones. A día de hoy no he recibido nada y yo ya he pagado todo". Con todo se refiere a los 9.000 euros que le presupuestaron en dicha agencia. Le hicieron pagar un 20% en la reserva y el resto en varias cuotas que ya liquidaron. Se han quedado sin luna de miel a pocos días de la boda.

Cientos de afectados por toda España

Algunos afectados llegaban al aeropuerto y se enteraban allí de que no tenían billetes a su nombre y otros, como David y su familia lo hacían una vez aterrizaban. "Llegamos al parque y vemos que no tenemos entradas, que no tenemos reserva en el hotel, fue frustrante", nos cuenta decepcionado y cabreado mientras recuerda que en aquel momento "los niños lloraban".

David fue a Disneyland París con su mujer, sus 3 hijos, su hermana, su cuñado y su bebé, y los padres de ambos. Al llegar al parque ninguno tenía reserva "tuvimos que pagar allí todo de nuevo", lamenta. 9.300 euros le debe la misma agencia de viajes. Hay cientos de afectados por toda España. Muchos de ellos ya han denunciado y otros se están enterando estos días, ya que en el perfil de redes sociales la agencia de viajes tiene anunciados paquetes para el año que viene.

Nueva cancelación

Hace tan solo unos días, la agencia enviaba una carta a sus clientes en la que informaba de que cancelan todos los viajes que tenían planificados para este mes de octubre dadas las "dificultades ajenas a nuestra voluntad que nos impide prestar los servicios contratados para los viajes de octubre". En ella, además, aseguran que pueden "re-agendar los viajes en otras fechas a partir de diciembre de 2024, reembolsar las cantidades pagadas u ofrecer un bono para que podáis usar con nosotros".

Después de esto, la dueña de la agencia de viajes ha desaparecido. Desde Antena 3 Noticias hemos intentado contactar con la empresa para conocer su versión pero no hemos recibido ninguna contestación.

No es la primera vez que ocurre algo parecido, en Málaga varias personas se han quedado sin su viaje a Disneyland. Cinco personas han sido detenidas acusadas de estafar más de 40.000 euros a una veintena de clientes.

