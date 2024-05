Cuidado con esta estafa cuando hagas la declaración de la renta: podrían peligrar tus datos personales y bancarios

El pasado 3 de abril de 2024 arrancó la campaña de la renta correspondiente al ejercicio económico de 2023 y, con ella, una nueva estafa. Los delincuentes han aprovechado la ocasión para cometer un nuevo fraude y la Guardia Civil ya ha emitido un aviso a través de sus redes sociales oficiales.

"Detectada una campaña que suplanta a la Agencia Tributaria vía SMS informando de una devolución de la renta del año 2023", detallan. "Pretenden que accedas a un enlace a una web fraudulenta para obtener tus datos personales", añade el cuerpo de seguridad en el mensaje.

Algunas personas han recibido un mensaje de texto ordenando un pago a su favor con la devolución de los impuestos pagados de la renta de 2023. "El mensaje contiene un enlace a una web fraudulenta que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria, con el pretexto de que el usuario acceda para que obtenga más información. El fin de este fraude es obtener sus datos personales y bancarios de la víctima", alertan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Al pulsar en alguno de los enlaces que contienen los SMS mencionados anteriormente, se redirige al usuario a una web en la que se pide al usuario que introduzca su nombre completo, número de tarjeta de crédito, fecha de caducidad, CVV y PIN. De esta manera se quedan con los datos.

"Hasta el momento se han detectado varios tipos de mensajes con la misma finalidad, los cuales incluyen algunos errores ortográficos y una URL no oficial de la Agencia Tributaria. En el SMS destaca que la persona que lo recibe que va a recibir un pago con el importe de 411,00 euros en concepto de devolución de impuestos pagados", ha explicado Incibe.

Si ya has sido estafado, esta es la solución

Este organismo, además, recomienda que, si has recibido un mensaje de texto con las características mencionadas, pero no has accedido al enlace adjunto, bloquees al remitente y lo elimines de tu bandeja de entrada.

En el caso de que sí hayas accedido al enlace y hayas facilitado tus datos personales y bancarios, sigue las siguientes recomendaciones:

Captura y almacena todas las pruebas que puedas, incluyendo los enlaces.

Durante los siguientes meses, realiza egosurfing (buscar tu nombre en internet) para verificar tu presencia y asegurarte de la seguridad de tus datos personales y bancarios.

Comunícate con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para asesorarte e informarnos del fraude, y así prevenir que otras personas puedan caer en estos engaños.

Dirígete ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presenta una denuncia utilizando las pruebas que hayas reunido del fraude.

Si aún te surgen dudas de la veracidad de un SMS que has recibido, puedes dirigirte al apartado relacionado con este tipo de fraudes de la Agencia Tributaria.

"Para evitar que un ciberdelincuente use tus datos personales de forma fraudulenta con este objetivo, puedes date de alta en el servicio Phishing Alert desde el cual te notificarán si se está haciendo un uso fraudulento de tus datos en juegos online", añade. E insiste que los usuarios confirmen siempre que las notificaciones que reciben por SMS o algún otro medio pertenecen a una fuente oficial.

