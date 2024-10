¡Cuidado si compras fuera de Europa con tu tarjeta bancaria! Te podrían estafar grandes cantidades

¿Eres de los que lo paga absolutamente todo con tarjeta? ¿Haces compras en todo tipo de comercios con tu tarjeta bancaria? Pues mucha atención a la brecha de seguridad que existe con las tarjetas de crédito en España, advertencia que lanza en las redes sociales el informático y tiktoker, Toni Reboredo.

"Como veis, estoy saliendo ahora de la comisaría de Mossos d'Esquadra de poner la denuncia y os tengo que explicar lo que me ha pasado porque hay un tema que es bastante curioso y quiero que sepáis", comienza alertando el tiktoker en sus redes sociales.

Toni explica lo que le ha ocurrido recientemente con su propia tarjeta de la empresa. Resulta que su compañero de administración le pidió que le diera "la factura de la compra que has hecho con la tarjeta", ante lo que él sorprendido contesta que no ha llevado a cabo "ninguna compra con la tarjeta". Su compañero insiste: "sí, hay un cargo de 500 euros en tu tarjeta del banco", cuenta.

Es ahí cuando se fijan bien y "efectivamente, miramos el extracto y hay una empresa de México, de unas páginas web, de software o no sé qué, que tenemos un cargo de 500 euros", explica. Además, en el banco también se lo confirman. El dato más llamativo es que corresponde a "una compra en una empresa de México". "Digo, pues yo no he hecho esa compra. 'Pues te han clonado la tarjeta", dice que le explica su compañero.

"¿Cómo me la van a clonar? Si yo cada vez que hago una compra me pide el PIN, se me abre la aplicación, tengo que hacer la validación y todo el rollo", replica él. Ahí está el detalle. En la empresa bancaria le cuentan que "eso es solo en Europa". De tal forma que, "cuando haces compras fuera de Europa, no te salta la validación en dos pasos en tu móvil para que lo hagas. Tendría que ser al revés, ¿no? Cuando sales de Europa y cuando compras fuera es cuando tendría que haber más protección y porque es más fácil que te intenten estafar", consideraba Reboredo.

La estafa contactless, una nueva modalidad de robo a personas mayores

El tema de las estafas a través de las tarjetas bancarias es todo un mundo. De hecho, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja alertó el pasado verano sobre una nueva modalidad de robo dirigido, sobre todo, contra las personas mayores o sin conocimientos tecnológicos.

Estamos hablando de la estafa contactless. Se ha detectado en todo el territorio nacional. Lo que suelen hacer estos estafadores es abordar a personas mayores cuando se disponen a realizar operaciones en cajeros automáticos que ellos mismos han manipulados previamente al obstruir las unidades de inserción de tarjetas.

Durante el proceso, una persona es la encargada de distraer a la víctima, mientras que el otro lleva a cabo reintegros de dinero que oscilan entre los 200 y los 1.150 euros, de cuya sustracción se percatan los perjudicados más tarde, cuando los delincuentes ya se han marchado del lugar.

