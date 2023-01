¿De cuánto es la multa por no llevar la pegatina de la DGT en el coche?

La DGT (Dirección General de Tráfico) no obliga a llevar la etiqueta medioambiental de Tráfico en todos los vehículos pero sí recomienda que así se haga ya que los diferentes ayuntamientos sí están facultados para exigir su presencia y definir la respectiva multa que puede afectar a esas personas que no la lleven.

Dicha pegatina tiene que ir adherida en la parte inferior derecha del parabrisas delantero y en el caso de las motos en cualquier parte visible. Las multas por no llevarla pueden variar dependiendo de la comunidad o provincia en la que te encuentras.

En Gijón la multa es de 90 euros

Por ejemplo, en Gijón es obligatorio llevarla y si no lo haces puedes verte obligado a pagar una multa de 90 euros, en Madrid, con el anterior gobierno de Manuela Carmena (2019) la multa era de 15 euros pero ahora el actual gobierno no la ha puesto en marcha. Barcelona, directamente, no sanciona a los conductores que no la tengan.

Según una encuesta de la compañía de renting 'Alphabet', un 37,5% de los españoles desconoce qué distintivo tiene su vehículo.

Sin embargo, no es lo mismo no llevar la pegatina de la DGT a entrar en las recién puestas en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones con un vehículo contaminante. Las sanciones o multas en este caso son mayores y más contundentes ya que la infracción es de 200 euros, según los artículos 18, 76.z3 y 80.1, aunque se ve reducida a 100 euros si se paga en el momento.

Novedades en 2023

Las zonas urbanas van a experimentar cambios en su circulación este 2023. La novedad que se introduce en este nuevo año es que aquellos municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que establecer una zona de bajas emisiones o bien definir regulaciones para reducir el tráfico y las emisiones contaminantes que generan los vehículos.