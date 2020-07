Ingreso Mínimo Vital: ¿Hasta cuándo se puede solicitar? Fecha límite para presentar la solicitud

El 15 de junio, se aprobó el Ingreso Mínimo Vital. Ayuda, que es uno de los proyectos estrellas del Gobierno, y que podría llegar a unas 280.000 familias. El primer cobro de esta nueva ayuda estatal tuvo lugar a finales de junio. Entonces, llegó a unos 75.000 hogares, que cumplían con los requisitos que pide el estado para acceder a esta prestación.

Para acceder y solicitar el Ingreso Mínimo Vital es necesario, no llegar al umbral de ingresos que el Gobierno ha fijado en función de la unidad de convivencia.

Por otro lado, también es necesario entregar la documentación pedida por la administración, junto con los datos requeridos por la seguridad social.

¿Quienes pueden pedir el Ingreso Mínimo Vital?

Pueden pedir el Ingreso Mínimo Vital todos aquellos que se queden sin unos ingresos mínimos de renta. La prestación puede llegar a ser compatible con un trabajo, ya que el principal requisito para la solicitud es no llegar a ese umbral de renta.

Una persona que vive sola y tiene un trabajo a tiempo parcial con un sueldo de 200 euros si tendría acceso a esta ayuda en lo que necesite hasta cubrir los 462 euros, que es la cifra puesta por el Gobierno para un adulto sin hijos y que viva sin compañía.

Ahora bien, si esa persona se queda sin trabajo y el paro que recibe no llega tampoco a los 462 euros, podría recibir el tanto por ciento que necesite hasta llegar a esa cifra.

Fecha límite para solicitar el Ingreso Mínimo Vital

La solicitud del Ingreso Mínimo Vital no tiene una fecha límite. Esta ayuda se puede solicitar desde mediados del pasado mes de junio. A partir de ahí, no hay una fecha en la que prescriba el plazo para pedir esta prestación. Por tanto, si una persona se queda sin trabajo y no tiene ingresos o se le acaba el paro, podrá solicitar el Ingreso Mínimo Vital en cualquier momento.