¿Cuándo bajará el precio de los coches Tesla?

Con unas tasas de inflación por las nubes, prácticamente cualquier bien de consumo ha visto cómo sus precios se disparaban en el último año; desde un kilo de tomates hasta una barra de pan, pasando por los famosos coches eléctricos de la marca Tesla, propiedad del hombre más rico del mundo, Elon Musk.

En España, adquirir un Tesla Model 3 ha pasado de costar unos 45.000 euros a 52.000. Si hablamos del modelo superior, el Tesla Y, el precio se ha elevado desde los 60.000 hasta los 66.000 euros. Unas subidas cercanas al 10% en apenas unos meses que la compañía americana achaca básicamente a la crisis global de suministros que ha dificultado y encarecido considerablemente las materias primas con las que se fabrican sus vehículos. En el caso de Tesla su mayor problema son los materiales que necesitan sus baterías.

Ante las quejas y la preocupación de muchos clientes que se preguntan cuánto más seguirán encareciéndose los coches Tesla, Elon Musk ha hecho una declaración 'muy a su estilo', en Twitter, la red social que aspiraba poseer, con una lacónica frase: "If inflation calms down, we can lower prices for cars". Es decir, que si la inflación se modera ellos pueden bajar el precio de los coches.

Una declaración de intenciones que, sin embargo, no asegura prácticamente nada. Musk no concreta hasta qué punto tendrían que bajar los precios para que Tesla redujera los suyos. Tampoco le pone una fecha a su compromiso. Algunos internautas han recriminado al multimillonario en sus respuestas que, con la fortuna que posee, podría darles a todas las personas un Tesla gratis.

Además esa afirmación de que "pueden bajar los precios si la inflación se modera" no significa necesariamente que tengan la decisión de hacerlo. Las perspectivas económicas mundiales no apuntan precisamente a una inminente bajada del coste de la vida que permitan a Tesla hacer realidad esta reducción de precios. Y aún en el caso de que dentro de unos meses se abriera un escenario favorable, y la compañía americana procediera a abaratar sus vehículos, son muchos los que dudan de que el precio de los Tesla regresara a los niveles que tenía antes de esta crisis.

Mientras tanto, el único consuelo que les queda a los propietarios y admiradores de los coches de Elon Musk es que, aunque los vehículos eléctricos sean cada vez más caros, ellos no tendrán que sufrir la angustia de llenar el depósito de gasolina por encima de los 2 euros por litro.