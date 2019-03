¿Cuáles son los trucos de las grandes fortunas para reducir los costes de su herencia?

ENTERRADOS POR LA HERENCIA

Herencias muy valiosas pero sin liquidez o grandes fortunas muy bien asesoradas para sortear a Hacienda. Juan Carlos Valverde de 'Stop impuestos de sucesiones' lo tiene claro: "Los ricos no pagan, no pagaron ayer, no pagan hoy y no van a pagar mañana. Tienen sociedades instrumentales no para no pagar, pero sí para aminorar ese impuesto".